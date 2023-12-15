Китайский "Майбах" представят 23 декабря: первые подробности и цены

Это один из самых дорогих авто в истории

Китайский автопром производит не только дешевые машины. В последнее время среди творений местных автопроизводителей добавилось много суперкаров и люксовых электрокаров.

Еще один представитель премиум-сегмента выйдет уже очень скоро. И хотя производитель (компания Nio) всеми силами пытается держать в секрете данные о своем автомобиле вплоть до премьеры, инсайдерам все же удалось кое-что узнать. Премьера этого автомобиля состоится уже 23 декабря, пишет Carnewschina.

Что известно об этом авто

По предварительной информации, Nio ET9 станет самым дорогим автомобилем в истории бренда. За него попросят свыше 140 тысяч долларов США, что немного не дотягивает до Mercedes-Benz Maybach современных лет.

Название – Nio ET9 – производитель раскрыл совершенно случайно. На сайте Nio временно отображался ET9 как одна из доступных для покупки моделей. Конечно, производитель сразу скрыл информацию, когда об этом узнал, но многие успели сделать скриншоты.

Похоже, страницу готовили к Nio Day 2023, ежегодному мероприятию, где производитель показывает свои новые модели и раскрывает планы своих субббрендов. Дизайн автомобиля строго засекречен. Но, согласно сообщениям инсайдеров, он будет похож на концепт, который показал ранее.

Что касается характеристик, то о них тоже точно ничего не известно. Конечно, это будет электрокар, но ни запаса хода, ни емкости батарей не указывают. Вероятно, модель будет поддерживать технологию сменных батарей. А двигатель будет иметь мощность около 300 кВт.

Автомобиль построят на платформе NT3, модель оснастят чипом, основанным на 7-нм техпроцессе от Samsung. Колесная база автомобиля будет длиной 3,3 метра.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал об этом автомобильном бренде. Его автомобиль, Nio ET5,стал самым безопасным в мире в 2023 году. Об этом свидетельствуют выводы Европейской ассоциации по оценке авто.