Китайский внедорожник серьезно истерзали в краш-тесте: результат удивляет (видео)

В Hongqi N701 бросали огненный шар, пробивали им стены и пускали ездить по минному полю.

Любое новое авто, которое производится серийно и имеет разрешение на передвижение по дорогам общего пользования, должно пройти серьезные испытания. Обычно в краш-тестах определяют устойчивость к лобовому и боковому столкновению, удару сзади, а также безопасность пешеходов.

Однако таких краш-тестов мир еще не видел. Флагманский внедорожник из Поднебесной просто уничтожали, но ни одна попытка не принесла серьезных результатов. Соответствующее видео опубликовано на странице Inside China Auto в соцсети Х.

Что произошло с Hongqi N701

Сначала автомобиль ударяют гигантским огненным шаром, который имеет огромные стальные шипы. Затем заставляют проехать минное поле. Но внедорожник просто несокрушимый. У него даже дверь нормально открывается.

Делее автомобиль пробивает своим кузовом две кирпичные стены. Конечно, после этих испытаний он выглядит совсем не как новенький, но очень серьезных повреждений нет – дверь, стекло, даже панорамная крыша – все целое.

В конце видео видно, как на Hongqi N701 сверху падает еще один автомобиль. И даже после этого внедорожник может ехать своим ходом.

Пожалуй, не зря Hongqi – это излюбленная марка китайского лидера Си Цзиньпина. Он имеет бронированный лимузин Hongqi. Как сообщал "Телеграф" ранее, на таком он недавно приехал в США. Когда Си садился в свой автомобиль, Байден с любопытством рассматривал его и даже заглянул в салон.