Украинцы их недооценивают: китайские авто, которые расходятся миллионными тиражами

Приятной изюминкой является цена этих авто

В течение многих лет автомобили, произведенные в Китае, вызывали серьезные сомнения и замечания по поводу их качества и надежности. Поэтому до сих пор на многих рынках, включая Украину, существуют стереотипы относительно надежности и безопасности китайских авто.

Однако постепенно эти стереотипы начинают рассеиваться и на дорогах все чаще можно увидеть машины китайского автопрома. Некоторые из них ежегодно заслуженно получают все большее признание и доверие на международных рынках, в частности, и на украинском.

Современные китайские авто оснащены инновационными технологиями, безопасными и экономичными двигателями, а по цене они имеют большое преимущество по сравнению с, например, немецкими или британскими автобрендами.

Самые известные китайские автомобильные бренды, такие как BYD, Geely, Great Wall Motors и NIO, уже завоевали себе имя на международной арене и выставили на рынки современные и конкурентоспособные модели. И они достаточно хорошо продаются. Сейчас китайские автоконцерны поставляют свою продукцию на рынки Европы, США и даже Латинской Америки. Самыми известными брендами китайских авто в мире являются Geely, SAIC и Chery.

Geely

К примеру, в 2022 году продажи Geely достигли 1,43 миллиона автомобилей. В 2023 году компания преследует цель продать 1,65 млн авто. Эта марка представлена такими моделями как Atlas Pro, MK, Emgrand и другими.

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro – среднеразмерный кроссовер, разработанный китайским автопроизводителем Geely. Он имеет современный и эффектный дизайн с большой радиаторной решеткой, стильными линями кузова и фарами.

Geely Atlas Pro представлен в нескольких модификациях – 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью в 177 лошадиных сил, и несколькими гибридными вариантами на разных рынках. Обычно у таких авто установлена автоматическая коробка передач (в гибридных версиях – 7-ступенчатый "робот") и полный или передний привод, в зависимости от конфигурации.

Смотрите обзор Geely Atlas Pro от Infocar:

Geely MK

Geely MK – популярный в Украине переднеприводный автомобиль с кузовами седан или хэтчбек. За основу при производстве этого авто взяли технологии от Toyota. Выпускается этот автомобиль с разными двигателями, в частности, 1,3 и 1,5-литровыми бензиновыми.

Эти авто недорогие и не очень мощные, поэтому идеально подходят для езды по городу. Агрегаты развивают мощность в 94-107 лошадиных сил. Подержанный Geely MK в Украине можно купить всего за 2-4 тысяч долларов.

Обо всех плюсах и минусах этого авто рассказывают в видео:

Geely Emgrand

Geely Emgrand – это линия автомобилей компании Geely, которая производится с 2008 года и является одной из самых популярных. С тех пор модель пережила несколько рестайлингов и улучшений. Авто разрабатывалось совместно с европейскими специалистами и получило 5 звезд за безопасность по версии C-NCAP.

В Emgrand устанавливается только 1 двигатель – 1,8-литровый четырехцилиндровый с мощностью 127 лошадиных сил. Один из главных плюсов автомобилей Geely, включая Emgrand, – это их ценовая доступность. А еще они очень вместительны, ведь багажник имеет объем в 680 литров, а внутри салона достаточно места для водителя и пассажиров. Уже в базовой комплектации авто имеет гидроусилитель руля, дисковые тормоза на всех колесах, кондиционер, противотуманки и продвинутую аудиосистему.

Обзор электрической версии Geely Emgrand смотрите в видео:

SAIC

SAIC Motor – китайский автопроизводитель и конгломерат, один из крупнейших автопроизводителей в Китае и мире. Компания производит различные виды транспорта, включая легковые автомобили, коммерческие транспортные средства и электрические. Производитель сотрудничает с другими автобрендами, в частности, с General Motors и Volkswagen, и имеет много совместных предприятий и брендов, таких как MG и Roewe. В 2021 году бренд продал более 5 миллионов автомобилей, в 2022 — немного меньше. Сейчас производитель активно ищет место для строительства своего завода в Европе.

SAIC MAXUS

Эта машина официально завозится в Украину, имеет импортера и дилера. Автомобиль имеет европейский порт для зарядки и все документы безопасности, сертифицированные в ЕС.

Обычно этот электрокар имеет запас хода 360-460 км, передний привод, автоматическую коробку передач и батарею на 70 кВт. Автомобиль велик и позиционируется как компактный кроссовер. Здесь есть огромный багажник на 745 литров, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о слепых зонах, парктроники и многое другое.

О первой европейской версии CCS2 в Украине рассказывает автор этого видео:

SAIC Roewe

SAIC Roewe – известный во всем мире электрокар, имеющий две версии с разным запасом хода – до 605 километров. Машина имеет электродвигатель, мощность которого составляет 184 лошадиных сил – это очень приличный результат для "электрички".

В 2021 году модернизировали аккумуляторную батарею, емкость которой теперь составляет 69,9 кВт*ч. На быстрой зарядке она заряжается с 20 до 80% всего за полчаса.

В базовой комплектации седан имеет двухзонный климат-контроль, большой сенсорный информационно-развлекательный дисплей, работу ПО и медиасистемы контролирует нейросеть. Обновление программ происходит по "воздуху".

Автоэксперты создали видеообзор этого электрокара:

Chery

Китайский бренд Chery представлен в Украине такими линейками, как TIGGO и Jetour. Расскажем о них поподробнее.

Chery Jetour – это суббренд компании Chery Automobile Co. Ltd, который был создан в 2018 году и ориентирован на молодежь. Семейство кроссоверов оснастили инновационными и интеллектуальными характеристиками.

Chery Jetour X70

Самой популярной в Украине моделью бренда является семиместный X70 с 1,5-литровым двигателем, развивающий мощность в 177 лошадиных сил. Здесь установлена 5-ти ступенчатая механическая или 8-ми ступенчатая автоматическая трансмиссия. Клиренс – высокий, 200 мм, что указывает на то, что модель относится к классу среднеразмерных кроссоверов.

Во всех конфигурациях авто имеются большие 18-дюймовые колеса, панорамная крыша и фары, по форме напоминающие орлиный глаз. Интерьер просто насыщен множеством интеллектуальных систем. Есть спортивный руль, большой дисплей с диагональю 10,1 дюйма и многое другое.

Стоит ли покупать X70 для украинских дорог, смотрите в ролике:

Chery Tiggo

Chery Tiggo – еще один популярный внедорожник, часто встречающийся на украинских дорогах. Продается он более чем в 80 странах мира, где представлен с такими бензиновыми агрегатами:

1,5 л;

1,6 л;

1,8 л;

2,0 л.

Уже в базовой комплектации автомобиль имеет LED подсветку, систему кругового контроля, 17-дюймовые диски (или 20-дюймовые в новых моделях), большую мультимедийную систему, галогенные ходовые огни. В продвинутых версиях в салоне есть панорамная крыша, камера заднего вида, электропривод водительского сиденья и многое другое.

Клиренс у автомобиля составляет 171 мм. Объем багажника – 340 литров. Современные модели, например Tiggo 9, имеют пятиместные и семиместные версии. А версия Tiggo 8 получила просторный багажник на 890 литров и 1900 литров, если сложить 2-й и 3-й ряды.

Официальный ролик о Chery Tiggo 7 Pro от дилера в Украине:

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