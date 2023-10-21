Українці їх недооцінюють: китайські авто, які розходяться мільйонними тиражами

Приємною родзинкою є ціна цих авто

Протягом багатьох років автомобілі, вироблені в Китаї, викликали серйозні сумніви та зауваження щодо їхньої якості та надійності. Тому і досі на багатьох ринках, включно з Україною, існують стереотипи щодо надійності та безпечності китайських авто.

Проте поступово ці стереотипи починають розсіюватись, і на дорогах все частіше можна побачити машини китайського автопрому. Деякі з них щороку заслужено отримують все більше визнання та довіри на міжнародних ринках, зокрема, і на українському.

Сучасні китайські авто оснащені інноваційними технологіями, безпечними та економними двигунами, а за ціною вони мають велику перевагу у порівнянні з, наприклад, німецькими чи британськими автобрендами.

Найвідоміші китайські автомобільні бренди, такі як BYD, Geely, Great Wall Motors, та NIO, вже завоювали собі ім'я на міжнародній арені та виставили на ринки сучасні та конкурентоспроможні моделі. І вони доволі добре продаються. Зараз китайські автоконцерни постачають свою продукцію на ринки Європи, США та навіть Латинської Америки. Найвідомішими брендами китайських авто у світі є Geely, SAIC, та Chery.

Geely

Наприклад, у 2022 році продажі Geely досягли 1,43 мільйона автомобілів. У 2023 році компанія має на меті продати 1,65 млн авто. В Україні ця марка представлена такими моделями як Atlas Pro, MK, Emgrand та іншими.

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro — середньорозмірний кросовер, розроблений китайським автовиробником Geely. Він має сучасний і ефектний дизайн з великою решіткою радіатора, стильними лінями кузова і фарами.

Geely Atlas Pro представлений у декількох модифікаціях — 1,5-літровим 4-циліндровим бензиновим двигуном потужністю у 177 кінських сил, та декількома гібридними варіантами на різних ринках. Зазвичай в таких авто встановлена автоматична коробка передач (у гібридних версіях — 7-ступеневий "робот") і повний чи передній привід, залежно від конфігурації.

Дивіться огляд Geely Atlas Pro від Infocar:

Geely MK

Geely MK — популярний в Україні передньопривідний автомобіль з кузовами седан або хетчбек. За основу під час виробництва цього авто взяли технології від Toyota. Випускається це авто з різними двигунами, зокрема, 1,3 та 1,5-літровими бензиновими.

Ці автомобілі недорогі та не дуже потужні, тому ідеально підходять для їзди містом. Агрегати розвивають потужність у 94- 107 кінських сил. Вживаний Geely MK в Україні можна купити всього за 2-4 тисячі доларів.

Про усі плюси та мінуси цього авто розповідають у відео:

Geely Emgrand

Geely Emgrand — це лінія автомобілів компанії Geely, яка виробляється з 2008 року і є однією з найпопулярніших. З того часу модель пережила декілька рестайлінгів та покращень. Авто розроблялося спільно з європейськими спеціалістами і отримало 5 зірок за безпеку за версією C-NCAP.

В Emgrand встановлюється лише 1 двигун — 1,8-літровий чотирициліндровий з потужністю 127 кінських сил. Один із головних плюсів автомобілів Geely, включаючи Emgrand, — це їх цінова доступність. А ще — вони дуже місткі, адже багажник має об’єм у 680 літрів, а всередині салону достатньо простору для водія та пасажирів. Уже в базовій комплектації авто має гідропідсилювач керма, дискові гальма на всіх колесах, кондиціонер, "протитуманки" та просунуту аудіосистему.

Огляд електричної версії Geely Emgrand дивіться у відео:

SAIC

SAIC Motor — китайський автовиробник та конгломерат, один із найбільших автовиробників у Китаї та у світі. Компанія виробляє різні види автотранспорту, включаючи легкові автомобілі, комерційні транспортні засоби та електричні. Виробник співпрацює з іншими автобрендами, зокрема, з General Motors та Volkswagen, і має багато спільних підприємств та брендів, таких як MG та Roewe. У 2021 році бренд продав понад 5 мільйонів автомобілів, у 2022 — трішки менше. Зараз виробник активно шукає місце для будівництва свого заводу в Європі.

SAIC MAXUS

Ця машина офіційно завозиться в Україну, має офіційного імпортера та дилера. Автомобіль має європейський порт для зарядки і всі безпекові документи, сертифіковані в ЄС.

Зазвичай цей електрокар має запас ходу 360- 460 км, передній привід, автоматичну коробку передач та батарею на 70 КВт. Автомобіль великий і позиціонується як компактний кросовер. Тут є величезний багажник на 745 літрів, адаптивний круїз-контроль, система попередження про сліпі зони, парктронік та багато чого іншого.

Про першу європейську версію CCS2 в Україні розповідає автор цього відео:

SAIC Roewe

SAIC Roewe — відомий у всьому світі електрокар, який має дві версії з різним запасом ходу — до 605 кілометрів. Машина має електродвигун, потужність якого складає 184 кінських сил — це дуже пристойний результат для "електрички".

У 2021 році модернізували акумуляторну батарею, ємність якої тепер складає 69,9 кВт * год. На швидкій зарядці вона заряджається з 20 до 80% всього за пів години.

У базовій комплектації седан має двозонний клімат-контроль, великий сенсорний інформаційно-розважальний дисплей, а роботу ПЗ та медіасистеми контролює нейромережа. Оновлення програм відбувається "повітрям".

Автоексперти створили відеоогляд цього електрокара:

Chery

Китайський бренд Chery представлений в Україні такими лінійками як TIGGO та Jetour. Розкажемо про них детальніше.

Chery Jetour — це суббренд компанії Chery Automobile Co. Ltd, який започаткували у 2018 році та орієнтували на молодь. Сімейство кросоверів оснастили інноваційними та інтелектуальними характеристиками.

Chery Jetour X70

Найпопулярнішою в Україні моделлю бренду є семимісний X70 з 1,5-літровим двигуном, що розвиває потужність у 177 кінських сил. Тут встановлена 5-ти ступенева механічна або 8-ми ступенева автоматична трансмісія. Кліренс — високий, 200 мм, що вказує на те, що модель належить до класу середньорозмірних кросоверів.

У всіх конфігураціях авто є великі 18-дюймові колеса, панорамний дах та фари, що за формою нагадують орлине око. Інтер’єр просто насичений безліччю інтелектуальних систем. Є спортивне кермо, великий дисплей з діагоналлю 10,1 дюйма і багато іншого.

Чи купувати X70 для українських доріг, дивіться у ролику:

Chery Tiggo

Chery Tiggo — ще один популярний позашляховик, який часто зустрічається на українських дорогах. Продається він у понад 80 країнах світу, де представлений з такими бензиновими агрегатами:

1,5 л;

1,6 л;

1,8 л;

2,0 л.

Уже у базовій комплектації автомобіль має LED-підсвічування, систему кругового контролю, 17-дюймові диски (або 20-дюймові у нових моделях), велику мультимедійну систему, галогенні ходові вогні. У просунутих версіях у салоні є панорамний дах, камера заднього виду, електропривід сидіння водія і багато іншого.

Кліренс в автомобіля складає 171 мм. Об’єм багажника — 340 літрів. Сучасні моделі, наприклад, Tiggo 9, мають п’ятимісні та семимісні версії. А версія Tiggo 8 отримала просторий багажник на 890 літрів та 1900 літрів, якщо скласти 2-ий та 3-ій ряди.

Офіційний ролик про Chery Tiggo 7 Pro від дилера в Україні:

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зростає попит на китайські авто та які з них купують найчастіше.