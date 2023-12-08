Китайський позашляховик серйозно пошматували в краш-тесті: результат дивує (відео)

У Hongqi N701 кидали вогняну кулю, пробивали ним стіни і пускали їздити мінним полем

Будь-яке нове авто, яке виробляється серійно і має дозвіл на пересування дорогами загального користування, повинне пройти серйозні випробування. Зазвичай у краш-тестах визначають стійкість до лобового та бокового зіткнення, удару ззаду, а також безпеку пішоходів.

Проте таких краш-тестів світ ще не бачив. Флагманський позашляховик з Піднебесної просто знищували, але жодна спроба не принесла серйозних результатів. Відповідне відео опубліковане на сторінці Inside China Auto у соцмережі Х.

Що сталося з Hongqi N701

Спершу автомобіль вдаряють гігантською вогняною кулею, яка має величезні сталеві шипи. Потім змушують проїхати мінне поле. Але позашляховик просто незламний. У нього навіть двері нормально відкриваються.

Зрештою, автомобіль пробиває своїм кузовом дві цегляні стіни. Звісно, після цих випробувань він виглядає зовсім не як новенький, але дуже серйозних пошкоджень нема — двері, скло, навіть панорамний дах — все ціле.

В кінці відео видно, як на Hongqi N701 зверху падає іще один автомобіль. І навіть після цього позашляховик може їхати своїм ходом.

Мабуть, не дарма Hongqi — це улюблена марка китайського лідера Сі Цзіньпіна. Він має броньований лімузин Hongqi. Як повідомляв "Телеграф" раніше, на такому він нещодавно приїхав до США. Коли Сі сідав у свій автомобіль, Байден з цікавістю розглядав його, і навіть заглянув у салон.