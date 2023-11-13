Першу партію 680-сильного китайського Гелендвагена розкупили за 3 дні

Він ще й коштує уп'ятеро менше, ніж знаменитий Гелендваген

Перша модель преміального бренду BYD, позашляховик Fang Cheng Bao Bao 5, отримав 10 623 замовлення з моменту її офіційного початку продажу. Він стартував у минулий четвер.

Гібридний позашляховик, який підключається до Мережі, пропонується за ціною від 39 до 48 тисяч доларів США. Цікаво, що цінники значно знизились, адже під час передпродажу автомобіль можна було купити за 41-55 тисяч доларів.

Цікаво, що додаткове обладнання, наприклад шини Michelin або Pirelly з 6-поршневими гальмами, кришка запасного колеса та пофарбовані колісні арки коштуватимуть 1 362 долари США. Для прикладу, Mercedes і BMW вимагають за таке оновлення від 4 до 5 тисяч доларів.

Технічні характеристики Bao 5

Bao 5 представили як середньорозмірний позашляховик, побудований на власній платформі бренду DMO та шасі 4890/1970/1920 мм. Колісна база тут дуже велика — 2800 мм. Дорожній просвіт у 220 мм забезпечить плавну їзду навіть бездоріжжям.

Автомобіль має два електродвигуни — на 200 та 285 кВт. Разом з ними працює 1,5-літровий турбодвигун, який надає автомобілю додатково 135 кВт потужності. Тому електрокар може розігнатися з нуля до сотні всього за 4,8 секунди.

Загальний запас ходу складає 1200 км. Крім Bao 5, бренд анонсував компактний позашляховик Bao 3 і повнорозмірний позашляховик Bao 8. Наступного року виробник також повинен представити свій перший спортивний автомобіль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з'явився новий електрокар з величезним запасом ходу. Він коштує всього 21 тисячу доларів.