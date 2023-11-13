Первую партию 680-сильного китайского Гелендвагена раскупили за 3 дня

Он еще и стоит в пять раз меньше, чем знаменитый Гелендваген

Первая модель премиального бренда BYD, внедорожник Fang Cheng Bao Bao 5, получила 10 623 заказа с момента ее официального начала продаж. Он стартовал в прошлый четверг.

Подключаемый к Сети гибридный внедорожник предлагается по цене от 39 до 48 тысяч долларов США. Интересно, что ценники значительно снизились, ведь при предпродаже автомобиль можно было купить за 41-55 тысяч долларов.

Интересно, что дополнительное оборудование, например шины Michelin или Pirelly с 6-поршневыми тормозами, крышка запасного колеса и окрашенные колесные арки будут стоить 1362 доллара США. Например, Mercedes и BMW требуют за такое обновление от 4 до 5 тысяч долларов.

Технические характеристики Bao 5

Bao 5 представили как среднеразмерный внедорожник, построенный на собственной платформе бренда DMO и шасси 4890/1970/1920 мм. Колесная база здесь очень большая – 2800 мм. Дорожный просвет в 220 мм обеспечит плавную езду даже по бездорожью.

Автомобиль имеет два электродвигателя – на 200 и 285 кВт. Вместе с ними работает 1,5-литровый турбодвигатель, предоставляющий автомобилю дополнительно 135 кВт мощности. Поэтому электрокар может разогнаться с нуля до сотни всего за 4,8 секунды.

Общий запас хода составляет 1200 км. Помимо Bao 5 бренд анонсировал компактный внедорожник Bao 3 и полноразмерный внедорожник Bao 8. А в следующем году производитель также должен представить свой первый спортивный автомобиль.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине появился новый электрокар с огромным запасом хода. Он стоит всего 21 тысячу долларов.