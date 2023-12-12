Самые надежные китайские машины: эти 9 моделей получили по 5 звезд за безопасность
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Эти авто развеивают все мифы о плохом качестве товаров из Китая.
Китайские автомобили ежегодно становятся лучше и надежнее, и постепенно заполоняют улицы сел, городков и мегаполисов. В Украине они тоже очень популярны, ведь значительно дешевле аналогов известных автопроизводителей.
Общераспространенным мнением является то, что китайские автомобили не являются качественными и безопасными. Однако это не так. В 2023 году европейская программа оценки авто Euro NCAP провела краш-тест 17 авто, девять из которых были китайскими. Все они получили по пять звезд безопасности. Рассказываем, какие именно.
Топ-9 самых безопасных авто Китая в 2023 году
Nio ET5 стал самым безопасным автомобилем, протестированным Европейской ассоциацией в 2023 году. Он опередил даже новенький Volkswagen ID.7 (который, кстати, составляют в Китае). Это высококлассный электрический лифтбэк со сменными батареями.
Есть также немного большая версия этого лифтбека – Nio EL7. Это внедорожник среднего класса высокого класса со сменным аккумулятором. Результаты обоих авто схожи.
Лидерами также стали сверхбыстрый SUV-электромобиль Xpeng G9, BYD Tang, роскошный кроссовер S-класса с шестью сиденьями и запасом хода более 700 км и полноприводный электрический седан Xpeng P7, разгоняющийся с нуля до сотни за 4,3 секунды.
Далее следуют продукты крупнейшего в Китае автопроизводителя BYD. Это Seal-U, который выйдет на европейский рынок в 2024 году, а также его "меньший брат" BYD Seal. Они получили практически идентичные результаты. В лидерах также BYD Dolphin со сверхмощным электродвигателем и большой батареей.
Smart #3 называют лучшим китайским европейцем, ведь его разработала и изготовила компания Geely, а за дизайн отвечал Mercedes-Benz. Он тоже получил максимальные 5 звезд безопасности.
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