Найнадійніші китайські машини: ці 9 моделей отримали по 5 зірок за безпеку

Ці авто розвіюють всі міфи про погану якість товарів з Китаю

Китайські автомобілі щороку стають кращими та надійнішими, і поступово заполонюють вулиці сіл, містечок і мегаполісів. В Україні вони теж дуже популярні, адже значно дешевші, ніж аналоги відомих автовиробників.

Загальнопоширеною думкою є те, що китайські автомобілі не є якісними та безпечними. Проте це не так. У 2023 році європейська програма оцінки авто Euro NCAP провела краш-тест 17 авто, дев’ять із яких були китайськими. Усі вони отримали по 5 зірок безпеки. Розповідаємо, які саме.

Топ-9 найбезпечніших авто Китаю у 2023 році

Nio ET5 став найбезпечнішим автомобілем, протестованим Європейською асоціацією у 2023 році. Він випередив навіть новенький Volkswagen ID.7 (який, до речі, складають у Китаї). Це висококласний електричний ліфтбек зі змінними батареями.

Є також трішки більша версія цього ліфтбека — Nio EL7. Це позашляховик середнього класу високого класу зі змінним акумулятором. Результати обидвох авто схожі.

Лідерами також стали надшвидкий SUV-електромобіль Xpeng G9, BYD Tang, розкішний кросовер S-класу з шістьма сидіннями та запасом ходу понад 700 км, і повнопривідний електричний седан Xpeng P7, який розганяється з нуля до сотні за 4,3 секунди.

Далі йдуть продукти найбільшого в Китаї автовиробника BYD. Це Seal-U, який вийде на європейський ринок у 2024 році, а також його "менший брат" BYD Seal. Вони отримали майже ідентичні результати. У лідерах також є BYD Dolphin з надпотужним електродвигуном та великою батареєю.

Smart #3 називають кращим китайським європейцем, адже його розробила та виготовила компанія Geely, а за дизайн відповідав Mercedes-Benz. Він теж отримав максимальні 5 зірок безпеки.

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