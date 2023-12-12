Проїде 400 тисяч км і навіть більше: названо краще семимісне авто у світі

Це авто прослужить багато років

Легкові автомобілі, особливо семимісні, вважаються не такими надійними, як позашляховики. Але і серед них можна знайти доволі достойні варіанти.

Одним із таких є Citroen C4 Picasso II покоління, тобто 2014-2018 років випуску. Експерти iSeeCars вважають, що саме це авто може з легкістю проїхати понад 400 тисяч кілометрів і не вимагати ремонту. Розповідаємо, чим особлива ця модель.

В Україні Citroen C4 Picasso з приставкою Grand можна знайти за 10-18 тисяч доларів, залежно від стану та пробігу. Це дуже невеликі гроші, як на семимісний автомобіль.

Citroen C4 Picasso: технічні характеристики та особливості

Експерти вказують, що ця модель має просторий салон, комфортний та технологічно просунутий. Автомобіль оснащено автоматичною трансмісією, яка вважається надійною. Є також варіант з механічною КПП.

Вибір двигунів великий — бензинові на 1,6 літра з потужністю в 120 та 150 "коней" та 1,6-літровий дизельний на 115 та 120 кінських сил. Радять обирати саме останній варіант, він вважається надійнішим.

Щодо зовнішнього вигляду, то Citroën славиться своїм вишуканим та нестандартним дизайном, і C4 Grand Picasso не є винятком. У салоні використовуються сучасні технології — різноманітні системи безпеки, інфойтмент-система, у деяких комплектаціях є панорамний дах тощо.

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