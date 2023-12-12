Найгірші авто з США: ці 6 моделей не рекомендують купувати навіть у крайніх випадках

Проблем з такими автомобілями не уникнути

Українці часто купують автомобілі зі США, адже привезти їх в нашу країну не важко і відносно не дорого. Якщо потрібен дешевий ТЗ, його викуповують з аукціонів. Там можна придбати машину у різному стані — від битих, затоплених і до нових чи майже ексклюзивних моделей.

Проте деякі з таких авто популярних марок експерти не рекомендують купувати у будь-якому випадку. В усіх них є великі проблеми з надійністю. "Телеграф" розповідає, від купівлі яких машин краще утриматись, і чому.

Ford Fiesta

Ford Fiesta — популярна модель на багатьох ринках. Проте у нього маса проблем.

Найголовніша — з механічною коробкою передач, яка йде у комплекті зі всіма бензиновими моторами. Вона дуже часто ламається. Якість трансмісії та електронних систем також залишає бажати кращого.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo — дуже доступний автомобіль, який вимагає небагато коштів на експлуатацію. Проте американська його версія насправді навіть гірша, ніж "Ланос", і ось чому.

Найчастішими несправностями цього авто є проблеми з передньою підвіскою (часто виникають шум і стукіт через швидке старіння підшипників), задніми гальмами (циліндр часто заклинює і тече), та двигуном. Щодо останнього пункту, то з-під кришки клапанів часто витікає моторна олива, датчики регулятора холостого ходу мають дуже слабкий ресурс тощо. З коробкою передач проблем також не уникнути — привідний трос дуже швидко зношується.

Dodge Journey

Найпопулярнішим варіантом Dodge Journey є авто з 4-циліндровим бензиновим двигуном об’ємом у 2,4 літра та 175 "коней". З ним дуже часто виникають проблеми — машина може заглухнути просто посеред дороги, часто виникають шум та стукіт. У салоні ситуація не краща — пластикові деталі низької якості, електроніка часто підводить, сидіння виконані з неякісних матеріалів.

Проте найголовніше — запчастин для Dodge Journey на ринку є дуже мало, часто на них потрібно чекати декілька місяців. А ще — вони дорожчають практично з кожним днем.

Chrysler 200

Цю модель треба було зняти з конвеєра відразу після випуску. Так, виглядає вона стильно, але з року в рік отримує найнижчі оцінки в рейтингах. Усе через дуже жорстку підвіску, ненадійну 9-ступеневу автоматичну коробку передач, яка живе своїм життям і може перестати працювати у будь-який момент.

Також виникають проблеми з базовим 2,4-літровим двигуном. А у салоні дуже мало простору.

Jeep Cherokee

Зараз Jeep Cherokee є одним з найпотужніших компактних кросоверів, який вибирають перш за все через високу прохідність та великі розміри. Проте власники цього авто вказують на величезну кількість проблем з ним.

Найчастішою несправністю є довільне перемикання передач на нейтральну. Автомобіль просто скидає передачі без попередження, що дуже небезпечно, особливо на слизькій дорозі. У такому разі потрібно звертатись у сервісний центр для перепрограмування модуля управління.

Також ця модель відома своїм великим апетитом до мастила. Воно закінчується у найневідповідніший момент, через що авто глохне просто на дорозі, особливо часто — на поворотах. Під час розгону автомобіль часто виляє — у такому випадку потрібно замінювати передні карданні вали.

Tesla Model X

У Tesla Model X, цього інноваційного та сучасного електрокара, часто виникають проблеми з електронікою через дефекти системи управління.

Але найбільша проблема в тому, що ця модель створена на базі легкої Model S. Тому автомобіль не може отримати заявлений пробіг на одному заряді. Також через збільшену вагу часто виникають проблеми з електричним двигуном та вузлами. І останній пункт — жахлива шумоізоляція, характерна для усіх ранніх моделей Tesla.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із кращих кросоверів на "автоматі" коштує в Україні всього 10 тисяч гривень.