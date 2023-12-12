Один з найкращих кросоверів на "автоматі" коштує в Україні всього 10 тисяч доларів

Цю модель у 2014 році назвали автомобілем року

На сучасному автомобільному ринку України є безліч моделей — дешевих і дорогих, якісних і тих, що часто ламаються. Є також розкішні позашляховики, гібриди, електрокари, серед яких кожен може вибрати авто на свій смак.

Але якщо потрібна надійна та недорога машина, можна придивитися до пропозицій на вторинному ринку. Тут також є безліч варіантів. Головне — вибрати таку модель, яка підійде і по бюджету, і по характеристиках.

Якщо вам потрібен кросовер на "автоматі", радять звернути увагу на Nissan Qashqai 2014 року випуску. Цей автомобіль входить у десятку кращих, і коштує в Україні всього близько 10 тисяч доларів. У 2014 році саме цю модель назвали найкращим автомобілем року вартістю менш як 35 тисяч доларів. Розповідаємо детально, чим цікаве авто.

Nissan Qashqai 2014

Nissan Qashqai 2014 року випуску є компактним кросовером японського виробництва. Автомобіль поєднує в собі елементи хетчбека і позашляховика, надаючи покупцям зручність міського авто і можливості для пересування бездоріжжям.

Серед характерних рис моделі можна відзначити стильний дизайн, ергономічний салон, а також наявність технологічних функцій, таких як системи безпек. Залежно від конфігурації, автомобіль може мати різні двигуни і опції обладнання.

Автовласники зазначають, що їм сподобалось в цьому авто низька витрата пального (5-7 літрів у змішаному циклі), що робить його одним з найекономніших у сегменті. Автомобіль також має такі переваги:

великий дорожній просвіт;

об’єм багажника;

красивий дизайн;

велика кількість опцій у салоні;

висока посадка та хороший огляд для водія.

Серед недоліків вказують на погану шумоізоляцію та підвіску, яка на нерівностях працює голосно. Також не радять купувати це авто в конфігурації з 1,2-літровим бензиновим двигуном — він володіє малим ресурсом.

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