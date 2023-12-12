Українці стали вдвічі частіше купувати гібридні авто. Які моделі найпопулярніші

Найчастіше купують нові гібридні авто з-за кордону

В Україні продовжує зростати попит на гібридні авто. Лише за минулий місяць громадяни нашої країни зареєстрували 1704 легкових автомобілі з гібридними установками. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Йдеться про технології HEV i PHEV. Нагадуємо, що гібриди з позначкою HEV оснащені електродвигуном, який використовує енергію, що накопичується в батареї. А PHEV — це гібриди, які під’єднуються до розетки, і мають запас ходу на чистій електриці. Коли він закінчується, можна рухатися на бензині чи дизелі. Частка нових авто-гібридів, привезених в Україну, складає 59%, повідомляє Укравтопром.

Які найпопулярніші гібриди в Україні?

Лідером рейтингу найпопулярніших гібридів за листопад 2023 став NISSAN Qashqai. Український автопарк поповнило 194 одиниці цієї моделі.

NISSAN Qashqai випускається з двома видами гібридних установок — e-POWER та Mild Hybrid. У першому випадку для живлення електродвигуна використовується пальне. Заправляється автомобіль звичним способом, але за допомогою електродвигуна використовує значно менше пального.

Mild Hybrid має невелику самозарядну батарею, яка підвищує економічність палива. Цей автомобіль заряджається під час прискорення. Обидва варіанти не заряджаються від мережі.

На другій сходинці рейтингу опинився кросовер TOYOTA RAV-4. Тепер він має абсолютно міський характер з низьким рівнем викидів. Цей автомобіль може рухатись у на чистій електриці. Він обладнаний великою акумуляторною батареєю та паливним баком. Таких кросоверів у листопаді додалося 105 одиниць.

Також українці купили 67 одиниць MERCEDES-BENZ GLE — плагін-гібридів третього покоління. Вони оснащені гібридною системою приводу з бензиновим або дизельним двигуном. Електробатарея великої ємності заряджається від розетки. На електричній тязі цей автомобіль може проїхати до 106 км.

Серед вживаних гібридів переважають FORD Fusion US, TOYOTA Prius та FORD C-Max. Сумарна кількість придбаних цих моделей за листопад — 162 шт.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші проблеми гібридних авто. Вони витрачають мало палива, але мають велику кількість проблем.