Украинцы стали вдвое чаще покупать гибридные автомобили. Какие модели самые популярные

Чаще покупают новые гибридные авто из-за границы

В Украине продолжает расти спрос на гибридные автомобили. Только за прошлый месяц граждане нашей страны зарегистрировали 1704 легковых автомобиля с гибридными установками. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Речь идет о технологиях HEV и PHEV. Напоминаем, что гибриды с пометкой HEV оснащены электродвигателем, который использует накапливающуюся в батарее энергию. А PHEV – это гибриды, подключаемые к розетке, и имеющие запас хода на чистом электричестве. Когда он заканчивается, можно двигаться на бензине или дизеле. Доля новых авто-гибридов, привезенных в Украину, составляет 59%, сообщает Укравтопром.

Какие самые популярные гибриды в Украине?

Лидером рейтинга самых популярных гибридов за ноябрь 2023 года стал NISSAN Qashqai. Украинский автопарк пополнило 194 единицы этой модели.

NISSAN Qashqai выпускается с двумя видами гибридных установок – e-POWER и Mild Hybrid. В первом случае для питания электродвигателя используется топливо. Заправляется автомобиль привычным способом, но с помощью электродвигателя использует гораздо меньше бензина или дизеля.

Mild Hybrid имеет небольшую самозарядную батарею, повышающую экономичность топлива. Этот автомобиль заряжается при ускорении. Оба варианта не заряжаются от сети.

На второй строчке рейтинга оказался кроссовер TOYOTA RAV-4. Теперь он носит абсолютно городской характер с низким уровнем выбросов. Этот автомобиль может двигаться на чистом электричестве. Он оснащен большой аккумуляторной батареей и топливным баком. Таких кроссоверов в ноябре прибавилось 105 единиц.

Также украинцы купили 67 единиц MERCEDES-BENZ GLE – плагин-гибридов третьего поколения. Они снабжены гибридной системой привода с бензиновым или дизельным двигателем. Электробатарея большой емкости заряжается от розетки. На электрической тяге этот автомобиль может проехать до 106 км.

Среди гибридов преобладают FORD Fusion US, TOYOTA Prius и FORD C-Max. Суммарное количество приобретенных этих моделей за ноябрь – 162 шт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых распространенных проблемах гибридных авто. Они тратят мало топлива, но имеют большое количество проблем.