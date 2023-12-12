Один из лучших кроссоверов на "автомате" стоит в Украине всего 10 тысяч долларов

Эту модель в 2014 году назвали автомобилем года

На современном автомобильном рынке Украины есть множество моделей — дешевых и дорогих, качественных и часто ломающихся. Есть также роскошные внедорожники, гибриды, электрокары, среди которых каждый может выбрать авто по своему вкусу.

Но если нужна надежная и недорогая машина, можно присмотреться к предложениям на вторичном рынке. Здесь тоже есть множество вариантов. Главное – выбрать такую модель, которая подойдет и по бюджету, и по характеристикам.

Если вам нужен кроссовер на "автомате", советуют обратить внимание на Nissan Qashqai 2014 выпуска. Этот автомобиль входит в десятку лучших и стоит в Украине всего около 10 тысяч долларов. В 2014 году именно эту модель назвали лучшим автомобилем года стоимостью менее 35 тысяч долларов. Рассказываем подробно, чем интересна машина.

Nissan Qashqai 2014

Nissan Qashqai 2014 года выпуска является компактным кроссовером японского производства. Автомобиль сочетает в себе элементы хэтчбека и внедорожника, предоставляя покупателям удобство городского авто и возможности для передвижения по бездорожью.

Среди отличительных черт модели можно отметить стильный дизайн, эргономичный салон, а также наличие технологических функций, таких как системы безопасности. В зависимости от конфигурации, автомобиль может иметь разные двигатели и опции оборудования.

Автовладельцы отмечают, что им понравился в этом авто низкий расход топлива (5-7 литров в смешанном цикле), что делает его одним из самых экономичных в сегменте. Автомобиль также имеет следующие преимущества:

большой дорожный просвет;

объем багажника;

красивый дизайн;

большое количество опций в салоне;

высокая посадка и хороший обзор для водителя.

Среди недостатков указывают на плохую шумоизоляцию и подвеску, которая на неровностях работает громко. Также не советуют покупать это авто в конфигурации с 1,2-литровым бензиновым двигателем – он обладает малым ресурсом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о топ-3 дешевых авто до 4 тысяч долларов. Все они надежны, качествены и не нуждаются в больших капиталовложениях.