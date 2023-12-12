Худшие авто из США: эти 6 моделей не рекомендуют покупать даже в крайних случаях

Проблем с такими автомобилями не избежать

Украинцы часто покупают автомобили из США, ведь привезти их в нашу страну легко и относительно не дорого. Если требуется дешевое ТС, его выкупают с аукционов. Там можно приобрести машину в разном состоянии – от битых, затопленных и до новых или почти эксклюзивных моделей.

Однако некоторые из таких автомобилей популярных марок эксперты не рекомендуют покупать в любом случае. У всех них большие проблемы с надежностью. "Телеграф" рассказывает, от покупки каких машин лучше воздержаться, и почему.

Форд Fiesta

Ford Fiesta – популярная модель на многих рынках. Однако у него масса проблем.

Самая главная – с механической коробкой передач, которая идет в комплекте со всеми бензиновыми моторами. Она очень часто ломается. Качество трансмиссии и электронных систем также оставляет желать лучшего.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo – очень доступный автомобиль, требующий немного средств на эксплуатацию. Однако американская его версия действительно даже хуже, чем "Ланос", и вот почему.

Самыми частыми неисправностями этого авто являются проблемы с передней подвеской (часто возникают шум и стук из-за быстрого старения подшипников), задними тормозами (цилиндр часто заклинивается и течет) и двигателем. Что касается последнего пункта, то из-под крышки клапанов часто вытекает моторное масло, датчики регулятора холостого хода имеют очень слабый ресурс и т.д. С коробкой передач проблем также не избежать – приводный трос очень быстро изнашивается.

Dodge Journey

Самым популярным вариантом Dodge Journey является авто с 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра и 175 "лошадей". С ним очень часто возникают проблемы – машина может заглохнуть прямо посреди дороги, часто возникают шум и стук. В салоне ситуация не лучше – пластиковые детали низкого качества, электроника часто подводит, сиденья выполнены из некачественных материалов.

Однако самое главное — запчастей для Dodge Journey на рынке очень мало, часто их нужно ждать несколько месяцев. А еще – они дорожают практически с каждым днем.

Chrysler 200

Эту модель нужно было снять с конвейера сразу после выпуска. Да, выглядит она стильно, но из года в год получает самые низкие оценки в рейтингах. Все из-за очень жесткой подвески, ненадежной 9-ступенчатой автоматической коробки передач, которая живет своей жизнью и может перестать работать в любой момент.

Также возникают проблемы с базовым 2,4-литровым двигателем. А в салоне очень мало простора.

Jeep Cherokee

Сейчас Jeep Cherokee является одним из самых мощных компактных кроссоверов, которые выбирают прежде всего из-за высокой проходимости и больших размеров. Однако владельцы этого авто указывают на множество проблем с ним.

Наиболее частой неисправностью является произвольное переключение передач на нейтральную. Автомобиль просто сбрасывает передачи без предупреждения, что очень опасно, особенно на скользкой дороге. В таком случае следует обращаться в сервисный центр для перепрограммирования модуля управления.

Также эта модель известна своим большим аппетитом к маслу. Оно заканчивается в самый неподходящий момент, из-за чего авто глохнет прямо на дороге, особенно часто – на поворотах. Во время разгона автомобиль часто виляет – в таком случае нужно менять передние карданные валы.

Tesla Model X

У Tesla Model X, этого инновационного и современного электрокара, часто возникают проблемы с электроникой из-за дефектов системы управления.

Но самая большая проблема в том, что эта модель создана на базе лёгкой Model S. Поэтому автомобиль не может получить заявленный пробег на одном заряде. Также из-за увеличенного веса часто возникают проблемы с электрическим двигателем и узлами. И последний пункт – ужасная шумоизоляция, характерная для всех ранних моделей Tesla.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из лучших кроссоверов на "автомате" стоит в Украине всего 10 тысяч гривен.