Проедет 400 тысяч км и даже больше: назван лучший семиместный автомобиль в мире

Это авто прослужит много лет

Легковые автомобили, особенно семиместные, считаются не такими надежными как внедорожники. Но и среди них можно найти достойные варианты.

Одним из таких является Citroen C4 Picasso II поколения, то есть 2014-2018 годов выпуска. Эксперты iSeeCars считают, что именно этот автомобиль может с легкостью проехать более 400 тысяч километров и не требовать ремонта. Рассказываем, чем особенно эта модель.

В Украине Citroen C4 Picasso с приставкой Grand можно найти за 10-18 тысяч долларов в зависимости от состояния и пробега. Это очень небольшие деньги, как на семиместный автомобиль.

Citroen C4 Picasso: технические характеристики и особенности

Эксперты указывают, что у этой модели просторный салон, комфортный и технологически продвинутый. Что касается внешнего вида, то Citroën славится своим изысканным и нестандартным дизайном, и C4 Grand Picasso не исключение. В салоне используются современные технологии — различные системы безопасности, инфойтмент-система, в некоторых комплектациях есть панорамная крыша и т.д.

Выбор двигателей велик — бензиновые на 1,6 литра с мощностью в 120 и 150 "лошадей" и 1,6-литровый дизельный на 115 и 120 лошадиных сил. Советуют выбирать именно последний вариант, он считается более надежным. Автомобиль оснащен автоматической трансмиссией, которая считается надежной. Имеется также вариант с механической КПП.

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