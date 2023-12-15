Китайський "Майбах" представлять 23 грудня: перші подробиці та ціни

Це один з найдорожчих авто в історії

Китайський автопром випускає не лише дешеві машини. Останнім часом серед творінь місцевих автовиробників додалося багато суперкарів і люксових електрокарів.

Ще один представник преміум-сегменту вийде уже дуже скоро. І хоч виробник (компанія Nio) всіма силами намагається тримати в секреті дані про своє авто аж до прем’єри, інсайдерам все ж вдалось дещо дізнатись. Прем’єра цього авто відбудеться уже 23 грудня, пише Carnewschina.

Що відомо про це авто

За попередньою інформацією, Nio ET9 стане найдорожчим автомобілем в історії бренду. За нього попросять понад 140 тисяч доларів США, що лиш трішки не дотягує до Mercedes-Benz Maybach сучасних років.

Назву — Nio ET9 — виробник розкрив абсолютно випадково. На сайті Nio тимчасово відображався ET9 як одна з доступних для купівлі моделей. Звісно, виробник відразу приховав інформацію, коли про це дізнався, але багато хто встиг зробити скриншоти.

Схоже, сторінку готували до Nio Day 2023, щорічного заходу, де виробник показує свої нові моделі і розкриває плани власних субббрендів. Презентація відбудеться 23 грудня.

Дизайн автомобіля строго засекречений. Але, згідно з повідомленнями інсайдерів, він буде схожим на концепт, який показали раніше.

Щодо характеристик, то про них теж точно нічого не відомо. Звісно, це буде електрокар, але ні запасу ходу, ні ємності батарей не вказують. Ймовірно, модель підтримуватиме технологію змінних батарей. А двигун матиме потужність близько 300 кВт.

Автомобіль побудують на платформі NT3, модель оснастять чипом, заснованим на 7-нм техпроцесі від Samsung. Колісна база автомобіля матиме довжину 3,3 метра.

Раніше "Телеграф" уже розповідав про цей автомобільний бренд. Його автомобіль, Nio ET5, став найбезпечнішим у світі 2023 році. Про це свідчать висновки Європейської асоціації з оцінки авто.