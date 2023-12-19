Прийде з того світу? Мертвого Киву викликають до суду (документ)

Повістку видали вже після його смерті

Зрадника України, якого нещодавно ліквідувала Служба безпеки України, Іллю Киву викликають у суд. Засідання призначено на 27 грудня 2023 року.

Повістку опублікували на сайті Офісу Генерального прокурора у понеділок, 18 грудня. Викликають вже мертвого Киву як обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Документ датується 13 грудня поточного року Личаківським районним судом Львова. Зауважимо, що про смерть екснардепа у Підмосков'ї стало відомо 6 грудня.

Скриншот документу

Нагадаємо, що у листопаді цей же суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Йому призначили 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за декількома статтями:

Публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч.3 ст.109);

державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч.1 ст.111);

публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади (ч.2 ст. 436-1);

публічні заклики до агресивної війни (ст.436).

Як прокоментували новину у мережі

Користувачі мережі прокоментували цю новину, зауваживши, що тепер треба спіритичну дошку на засідання взяти.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з’явилися перші кадри з місця вбивства колишнього нардепа Іллі Киви. Готель "Велич’ Country Club", де було виявлено тіло, скасував усі броні та не заселяє клієнтів.