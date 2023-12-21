Глава ВККС Игнатов опроверг заявления о своем российском гражданстве: как объяснил

Игнатов предупреждает о провокациях

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов продолжает отрицать наличие у него российского гражданства и опровергает соответствующую информацию, которая 21 декабря появилась в СМИ. Он также предупреждает о "будущих провокациях".

Об этом Игнатов заявил во время своего брифинга. По его словам, в сентябре 2023 года в ЕРДР якобы незаконно внесли сведения по поводу госизмены во время военного положения по обстоятельствам 2014 года и обстоятельствам его пребывания в плену. Утверждается, что в ответ на это он предоставил документы, доказывающие его невиновность. После этого, говорит Игнатов, данный вопрос сменили вопросы о его "российском гражданстве.

"Первая проблема — внесение 15 сентября сведений обо мне в ЕРДР по заявлению нардепа, который меня даже не знает, который вообще ничего не знает о моем плене. Через 9 лет он подает такое заявление по крайней мере в две службы (СБУ и Государственное бюро расследований). СБУ отказывает ему во внесении сведений, потому что нет признаков государственной измены. А другое ведомство вносит сведения в ЕРДР по статье 111 и проводит расследование — по обстоятельствам, которые были еще в 2014 году, то есть когда не было военного положения", — заявил Игнатов.

Далее он пояснил, что ранее имел советский паспорт, но "без российской или украинской отметки", то есть был лицом без гражданства. Он сказал, что имеет все документы для подтверждения этого. Он получил украинский паспорт в 1996 году.

"Вчера поступило письмо (от госоргана о российском гражданстве у Игнатова — ред.). Я сам обратился (за разъяснением — ред.) в определенные правоохранительные органы, которые отвечают за государственную безопасность. Получил разные ответы. Один орган ответил, что он не владеет информацией, другой — что я имею российское гражданство, не приведя никаких доказательств… Когда я проходил в ВККС, меня дважды проверяли. Первый раз открыто, второй — тайно. Были получены данные, что никогда я российского гражданства не имел. Если я имею, пожалуйста, покажите мне паспорт, хоть что-то покажите. Но ничего нет", — сказал он.

Кроме того, Игнатов заявил о "провокациях", которые готовятся против служащих ВККС, а также попросил об усиленной охране. Дескать у него есть информация, что после данного брифинга с ним может что-то случится.

"У меня, как у председателя Комиссии, есть информация от компетентных людей, что готовятся провокации и давление и на других госслужащих ВККС, что связано с квалификационными процедурами… Я понимаю, что у меня сейчас могут возникнуть проблемы. Я обращаюсь в полицию и другие органы с просьбой, чтобы мне предоставили усиленную охрану…Я знаю, с чем это связано. И я знаю, что может быть после этой пресс-конференции со мной", — сказал он.

Напомним, что ВККС возобновила свою деятельность 21 января 2023 года. Закон о перезапуске работы судебного органа был подписан Зеленским в августе 2021 года. В документе говорилось, что в состав ВККС будет входить 16 человек, минимум половина из которых должна иметь опыт работы в суде. Их назначили лишь 1 июня 2023 года. Среди обязательных требований к членам органа перечислены наличие украинского гражданства, юридического образования и опыта в этой сфере от 15 лет, знание государственного языка.

Информация о наличии российского гражданства у главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Романа Игнатова начала распространяться в июне 2023 года, после назначения его главой ВККС. При этом Роман Игнатов прошел проверку Конкурсной комиссией по отбору ВККС. Сам Игнатов категорически отрицал, что у него есть российский паспорт. Кроме того, Игнатов напомнил, что в ноябре 2014 года он попал в плен боевиков в Луганске. По его словам, был освобожден благодаря вмешательству местной жительницы.

"Мне стало известно, что наше увольнение мы должны благодарить мою соседку по подъезду нашего дома в Луганске, которая является врачом-стоматологом, кандидатом медицинских наук, которую просила моя жена о нашем увольнении, и которая, в свою очередь, хорошо знала определенных лиц , возглавивших боевиков "лнр", потому что в мирное время лечила их. После этого мой тесть сразу же вывез нас на территорию, контролируемую украинскими властями", — рассказывал он журналистам.

Ранее "Телеграф" писал, что ВККС не рассматривала дело судьи Босого, сославшись на формальности.