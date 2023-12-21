Голова ВККС Ігнатов спростував заяви про своє російське громадянство: як пояснив

Ігнатов попереджає про провокації

Глава вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов продовжує заперечувати наявність у нього російського громадянства та спростовує відповідну інформацію, яка 21 грудня з’явилася у ЗМІ. Він також попереджає про "майбутні провокації".

Про це Ігнатов заявив під час свого брифінгу. За його словами, у вересні 2023 року в ЄРДР нібито незаконно внесли відомості з приводу держзради під час воєнного стану за обставинами 2014 року та обставинами його перебування в полоні. Стверджується, що у відповідь він надав документи, що доводять його невинність. Після цього, каже Ігнатов, це питання змінили питанням про його "російське громадянство".

"Перша проблема – внесення 15 вересня відомостей щодо мене в ЄРДР за заявою нардепа, який мене навіть не знає, який взагалі нічого не знає про мій полон. Через 9 років він подає таку заяву принаймні до двух служб (СБУ та Державне бюро розслідувань). СБУ відмовляє йому у внесенні відомостей, бо немає ознак державної зради. А інше відомство вносить відомості до ЄРДР по статті 111 і проводить розслідування — по обставинах, які були ще в 2014 році, тобто коли не було військового стану", — каже він.

Далі він пояснив, що раніше мав радянський паспорт, але "без української або української позначки", тобто був особою без громадянства. Він сказав, що має всі документи на підтвердження цього. Він отримав український паспорт у 1996 році.

"Вчора надійшов лист (від держоргану про російське громадянство в Ігнатова — ред.). Я сам звернувся (за роз’ясненням — ред.) до певних правоохоронних органів, які відповідають за державну безпеку. Отримав різні відповіді. Один орган відповів, що він не володіє інформацією, інший – що я маю російське громадянство, не навівши жодних доказів. …Коли я проходив до ВККС, мене двічі перевіряли. Перший раз відкрито, другий – таємно. Було отримано дані, що ніколи я російського громадянства не мав. Якщо я маю, будь-лаcка, покажіть мені паспорт, хоч шось покажіть. Але нічого немає", — каже він.

Крім того, Ігнатов заявив про "провокації", які готуються проти службовців ВККС, а також попросив про посилену охорону. Мовляв, у нього є інформація, що після цього брифінгу з ним може щось трапиться.

"У мене, як у голови Комісії, є інформація від компетентних людей, що готуються провокації та тиск і на інших дежслужбовців ВККС, що пов’язано з кваліфікаційними процедурами…Я розумію, що в мене зараз можуть виникнути проблеми. Я звертаюсь до поліції та інших органів із проханням, щоб мені надали посилену охорону.…Я знаю, з чим це пов’язано. І я знаю, що може бути після цієї пресконференції зі мною", — сказав він.

Нагадаємо, що ВККС відновила свою діяльність 21 січня 2023 року. Закон про перезапуск роботи судового органу було підписано Зеленським у серпні 2021 року. У документі йшлося, що до складу ВККС входитиме 16 осіб, щонайменше половина з яких повинна мати досвід роботи в суді. Їх призначили лише 1 червня 2023 року. Серед обов’язкових вимог до членів органу перераховано наявність українського громадянства, юридичної освіти та досвіду у цій сфері від 15 років, знання державної мови.

Інформація про наявність російського громадянства у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Романа Ігнатова почала поширюватись у червні 2023 року, після призначення його головою ВККС. Роман Ігнатов пройшов перевірку Конкурсною комісією з відбору ВККС. Сам Ігнатов категорично заперечував, що має російський паспорт. Крім того, Ігнатов нагадав, що у листопаді 2014 року він потрапив у полон бойовиків у Луганську. За його словами, було звільнено завдяки втручанню місцевої мешканки.

"Мені стало відомо, що за наше звільнення ми повинні дякувати моїй сусідці по під’їзду нашого будинку в Луганську, яка є лікарем-стоматологом, кандидатом медичних наук, яку просила моя дружина про наше звільнення, і яка, у свою чергу, добре знала певних осіб які очолили бойовиків "лнр", бо у мирний час лікувала їх. Після цього мій тесть одразу ж вивіз нас на територію, яку контролює українська влада", — розповідав він журналістам.

Раніше "Телеграф" писав, що ВККС не розглядала справу судді Босого, пославшись на формальність.