Рада проголосовала за ранее ветированный Зеленским закон: что в нем изменилось

Парламент Украины поддержал законопроект №3711-д, предусматривающий перезапуск работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

8 июля документ был ветирован президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский внес предложение, согласно которому ВККС будет считаться полномочной, в случае назначения в ее состав не менее 11 человек, из которых шестеро должны быть назначены из числа украинских действующих или отставных судей

Также он внес предложение о том, что в случае необходимости члены первого состава конкурсной комиссии могут привлекать помощников или переводчиков. Деятельность этих помощников может финансироваться посредством привлечения международной помощи.

Закон был поддержан в Раде во вторник, 13 июля, голосами 305 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, этот закон был принят парламентом 29 июня.

Однако позже в нем были обнаружены две противоречащие правки о важности голоса международных экспертов, из-за чего Зеленский наложил на него вето.