"Схеми" не знайшли в голови ВККС Ігнатова російського громадянства: деталі

В Ігнатова був тільки старий радянський паспорт, який давно замінили

Журналісти-розслідувачі з проєкту "Схеми" провели власну перевірку інформації про те, чи має очільник Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов російське громадянство. За результатами розслідування вони зробили висновок, що Ігнатов такого громадянства не має.

Про це сказано у повідомленні проєкту "Схеми". Зокрема, журналісти нагадали, що рік тому Ігнатова "Схеми" вже перевіряли.

"ВККСУ – це дуже впливовий орган. Він членів комісії залежить кар’єра українських суддів по всій країні. Тому ще рік тому, коли проходив відбір членів комісії, журналіст "Схем" Георгій Шабаєв перевіряв тоді ще кандидата в ВККС Романа Ігнатова. І виявив, що в Ігнатова був лише старий радянський паспорт. Але він ніколи не отримував громадянство Російської Федерації", – сказано у повідомленні.

Щобільше, розслідувачі використали відкриті дані з баз та російської офіційної системи "Роспаспорт". Як виявилося, громадянин з таким номером паспорта на обліку в системі не перебуває.

Журналісти висловили припущення, що номер російського паспорта Ігнатова, який вказала у своєму документі Служба зовнішньої розвідки України – це компіляція номера старого радянського паспорта голови ВККС, де перші шість цифр дійсно 614064, та дати отримання паспорта 09.12.

Також, вказали у розслідуванні, факт неспівпадіння інформації можна довести тим, що у номері російського паспорта третя та четверта цифра повинні відповідати року видачі (або одному з сусідніх років). Серія "40" мала б почати видаватися у Росії хіба що у 2040 році.

"За сукупністю фактів, наша редакційна перевірка в "Схемах" дійшла висновку – очільник Вищої кваліфкомісії суддів України Роман Ігнатов не має російського громадянства", – резюмували журналісти.

Як раніше писав "Телеграф", глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов продовжує заперечувати наявність у нього російського громадянства та спростовує відповідну інформацію, яка 21 грудня з’явилася у ЗМІ. Він також попереджає про "майбутні провокації".