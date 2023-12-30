"А мы продолжаем донатить последнее": в сети показали роскошную жизнь семьи задержанного на взятке в 500 тыс. долларов Гринкевича

Бизнесмен пытался вернуть арестованное имущество его компаний, но теперь лишится свободы

Львовский предприниматель и один из поставщиков Министерства обороны Украины Игорь Гринкевич был задержан при попытке дать взятку одному из руководителей Государственного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР). Он предлагал 500 тысяч долларов за возможность снять арест с подконтрольных ему компаний.

Как сообщает ГБР, уголовное производство против фирм Гринкевича, которые занимались поставками одежды и белья для Вооруженных сил Украины (ВСУ), открыли еще несколько месяцев назад. По данным Бюро, компании бизнесмена выиграли 23 тендера, их общая сумма превышает 1,5 млрд грн.

Подробности уголовного дела против компаний Гринкевича

Следователи выявили, что фирмы бизнесмена не выполнили полностью 6 контрактов. Еще по 7 были недочеты: поставки по факту были, но в меньших количествах, чем указано в документах. При этом средства от государства были получены в полном размере. Что касается оставшихся 8 контрактов, то они были выполнены, но с опозданием.

Как выяснили следователи, Гринкевич привлек для выполнения заказов для Минобороны подконтрольные строительные предприятия. У них не было производственных мощностей и достаточного количества складских помещений, чтобы удовлетворить нужды оборонного ведомства.

В итоге поставки были сорваны. Следователи также выявили факт завышения стоимости товара для Минобороны. Ущерб, нанесенный бюджету Украины, предварительно оценивают в 1,2 млрд гривен.

Игоря Гринкевича задержали при попытке передать взятку

Досудебное расследование продолжается. На данный момент следователи проверяют, причастны ли к этому делу бывшие должностные лица оборонного ведомства, так как они не предприняли юридические действия, чтобы расторгнуть контракты, которые не выполнялись в полном объеме.

Львовский бизнесмен пытался дать взятку в размере 500 тысяч долларов

На время проведения расследования имущество компаний было арестовано. Бизнесмен пытался вернуть под свой контроль использование активов фирм, и попытался дать крупную взятку одному из руководителей следственного управления ГБР в размере 500 тысяч долларов. Но его задержали.

Отметим, что в декабре Гринцевич подписал новый контракт на поставку питания в Министерство обороны в декабре 2023 года. Его сумма достигает почти 500 млн грн, сообщил журналист Евгений Плинский.

Фигуранту могут сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и отправить под стражу. Но этот вопрос еще решается, проинформировали в Бюро. Если Гринкевича признают виновным по этой статье, то его могут лишить свободы сроком до 8 лет.

Как живут дети бизнесмена

Львовский предприниматель переписывал свои компании на жену и детей (сын Роман и дочь Ольга). Супруга и дочь Гринкевича управляют "Трейд лайнс ритейл" и "ВТ Девелопмент", которые выиграли тендеры на поставки питания в Минобороны.

Дети бизнесмена не стесняются показать, что они хорошо живут. Так, Ольга Гринкевич в августе похвасталась перед своими подписчиками, что ей купили билет в "золотой вагон", которым "Укрзализныця" возит VIP-гостей. Она также поделилась фото с отдыха в Сардинии. И это в то время, как ее компании не выполняли свои обязательства перед Минобороны.

"А мы все продолжаем донатить последние гривны на дроны", ― подитожил Плинский.

Роскошный отдых Ольги Гринкевич

Роман Гринкевич, который пресек границу Украины как волонтер, тоже зарабатывал на выигранных тендерах. Огромные суммы, как пишет Плинский, он вкладывал в творчество своей невесты ― художницы Сони Морозюк. Он проспонсировал рекламу ее выставки "Мазня". А еще стало известно, что в Венеции Роман сделал предложение руки и сердца Соне, и она согласилась. Примечательно, что свой успех художница объясняет исключительно тяжелым трудом и талантом.

Роман Гринкевич спонсирует свою невесту Соню Морозюк

Реакция пользователей соцсетей

Украинцы возмущены попыткой Гринкевича дать взятку, но еще больше ― невыполнением обязательств перед Минобороны. Некоторые пользователи уверены, что семья также причастна к разворовыванию государственных денег. Но нашлись и те, кто попытался понять, как это вообще возможно и кто может быть причастен из должностных лиц.

В соцсетях люди бурно отреагировали также на новости об успехах Сони Морозюк и ее скандальном женихе. Некоторые уверены, что она такая же соучастница преступлений.

Ранее "Телеграф" писал о завершении расследования по делу народного депутата Анатолия Гунько. Его подозревали в получении взятки размером в 85 тысяч долларов.