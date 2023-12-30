Бизнесмена, пытавшегося дать взятку ДБР, заключили под стражу: он может выйти из СИЗО под огромный залог

Сумма залога более чем в 22 раза больше взятки, которую предприниматель пытался дать руководителю ДБР

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который пытался подкупить одного из руководителей Государственного бюро расследований (ГБР). Предприниматель будет находиться под стражей, но он имеет право выйти под залог.

Как сообщает ДБР, бизнесмену сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Суд разрешил Гринкевичу выйти под залог в 429 млн 440 тыс. гривен.

Отметим, что бизнесмена задержали, когда он пытался дать взятку в размере 500 тысяч долларов. Он надеялся, что за такую сумму руководитель следственного управления ГБР поспособствует возвращению имущества, на которое ранее был наложен арест. Сумма залога больше взятки в 22,5 раза.

Суд выбрал для Гринкевича огромный залог, который в 22,5 раза больше суммы взятки

Напомним, что несколько месяцев назад против компаний Гринкевича началось уголовное производство по невыполнению его компаниями обязательств перед Министерством обороны Украины. Большинство контрактов не было выполнено.

Компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды для Вооруженных сил. Оказалось, что цены были завышенными, а около трети контрактов было выполнено не в оговоренный срок. По предварительным данным, это привело к убыткам более чем на 1 млрд гривен. Если бизнесмена признают виновным, ему грозит срок до 8 лет заключения.

Ранее "Телеграф" писал о роскошной жизни Гринкевича и его семьи. Дочь предпринимателя отдыхала за границей, пока ее компания срывала сроки на поставку одежды для ВСУ, а сын вкладывал огромные суммы в свою невесту. Украинцев возмутили их расходы.