Коррупционная схема на 1,5 миллиарда: как украинский импортер "Прогрес" закупал снаряды через польскую прокладку "Alfa"

Взаємини Міноборони з тандемом "Прогрес"-"Alfa" почалися майже відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Український спецімпортер "Прогрес" закуповував боєприпаси через польську прокладку "Alfa" за завищеними цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допису фейсбук журналістки Тетяни Ніколаєнко.

Вчора, 22 грудня 2023 року, СБУ повідомила, що виявила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецімпортером "Прогрес" на придбання оптової партії артилерійських снарядів. Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала прямий контракт на постачання цих самих артснарядів з виробником. Проте фігурант справи, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецімпортером "Прогрес". Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

Взаємини ж Міноборони з тандемом "Прогрес"-"Alfa" почалися майже відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У квітні 2022 року Міністерство оборони отримало пропозиції від польської компанії "Alfa", яка раніше не була відома як постачальник зброї, і законтрактувало її на понад 3 мільярди гривень.

"Згідно з відповіддю профільного департаменту на запит громадської антикорупційної ради Міноборони, з початку повномасштабного вторгнення ця компанія уклала 12 угод, 5 з яких наразі оскаржуються в міжнародних судах. Причиною цього стала дебіторська заборгованість на 1,7 мільярда", — ідеться в дописі.

Крім того, через цю ж компанію закуповувались відповідні снаряди і компанією "Прогрес". Згодом польська компанія передумала виконувати свої контракти і розірвала угоду, але продовжила постачати "Прогресу". За значно вищою ціною.

"Так, 22 квітня 2022 року з "Alfa Sp z.o.o." МО уклало три договори на суму близько 3,3 мільярда гривень (майже 64,4 мільйона євро). За кожним із них польська компанія отримала по 50 % авансу. Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града".

Зокрема, 22 квітня підписано договір 403/1/22/136 на поставку боєприпасів калібру 122 мм зі зниженим зарядом до гаубиці Д-30. За ціною 759 євро", — написала журналістка.

У листі-пропозиції на міністра Резнікова та головкома Валерія Залужного компанія висловлювала готовність поставити 10 тисяч боєприпасів зі зниженим зарядом за 759 євро. Та ще 10 тисяч з повним зарядом за 890 євро.

Така ж кількість товару зафіксована і першим додатком до договору. Ця ж кількість відповідає загальній сумі контракту на 16,4 млн євро. До травня 2022 року МО зробило 100 % оплату за цим контрактом.

Втім, контракт так і не був виконаний повністю. Додатковою угодою до контракту від 31.12.2022 в нього внесено зміни і компанія залишила за собою обов’язок поставити лише 2048 боєприпасів зі зниженим зарядом на 1,5 млн євро. Але при цьому вона мала б повернути 15 мільйонів євро, які так і не повернула.

Водночас 27 квітня Міноборони так само уклало контракт з ДП "СЗТФ "Прогрес" на поставку 20 000 122 мм боєприпасів з повним зарядом. При цьому ціна за одиницю становила в перших 11 партіях (загалом 16 928 одиниць) в середньому 38 765,42 грн, тобто десь 1000 євро. А в партіях, починаючи з 12-ї, ціна за одиницю вже становить 57 997 грн. Це в 1,3 раза більше, ніж ціна перших поставок "Прогресу" і становить десь 1 560 євро. І це в 1,7 раза більше, ніж ціна від "Alfa Sp z.o.o.".

"До кінця цього року силами журналістів та ГАР МО цей тандем став настільки токсичним, що МО вже відмовилось від роботи з ним", — зауважує журналістка.

Нагадаємо, за інформацією "Української правди", станом на 23 травня 2023 року журналісти відшукали в судовому реєстрі щонайменше 30 позовів Міноборони до 4 державних підприємств, які займаються збройними закупівлями. Йдеться про "Спецтехноекспорт" і "Укрспецекспорт" – по 12 судових справ, компанію "Прогрес" – 4 справи.

Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які значаться в реєстрі, – 8,9 мільярда гривень.

"Так, наприклад, у травні 2022-го лише за одним контрактом "Прогрес" отримав від держави одразу 1,3 мільярда гривень. Як вдалося з'ясувати, йдеться про контракт на поставку 122-мм пострілів до РСЗВ "Град". І попри те, що договір не був виконаний, пізніше цій же компанії знову перераховували гроші наперед. Загалом у "Прогресу" через суд уже намагаються стягнути 2,6 мільярда. Ще один позов, за даними УП, стосується поставки в Україну вживаних американських військових автомобілів HMMWV ("Хамві"), які мали постачатись по більш як 300 тисяч доларів за штуку", — пише видання.

"Прогрес" відомий тим, що в одного з його керівників, Олександра Миронюка під час обшуку у справі про поставку бронежилетів у дивані знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро.

22 грудня стало відомо про розкриття спроби розкрадання посадовцем Міноборони 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів через "Прогрес". В ході цієї оборудки на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. У Міноборони повідомили, керівництво підприємства "Прогрес" та начальника управління, який і підписував угоду від імені Міністерства оборони, було негайно усунуто від виконання обовʼязків. Головного фігуранта розслідування затримано. В службових приміщеннях підприємства та Головного управління пройшли обшуки.

"Всі працівники міністерства, що були долучені до цього контракту, пройдуть тест на поліграфі. Фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути кошти державі якнайшвидше", — запевнили у Міноборони.