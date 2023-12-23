Коррупционная схема на 1,5 миллиарда: как украинский импортер "Прогресс" закупал снаряды через польскую прокладку "Alfa"

Взаимоотношения Минобороны с тандемом "Прогресс"-"Alfa" начались почти сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину

Украинский специмпортер "Прогресс" закупал боеприпасы из-за польской прокладки "Alfa" по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение фейсбук журналистки Татьяны Николаенко.

Вчера, 22 декабря 2023 года, СБУ сообщила, что выявила коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель Главного управления по организации производства боеприпасов и строительство сооружений специального назначения Министерства обороны, причастного к сделке. По данным следствия, должностное лицо Минобороны в декабре прошлого года подписало соглашение с компанией-специмпортером "Прогресс" на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов. Впоследствии новое Агентство оборонных закупок Минобороны заключило прямой контракт на поставку этих самых артснарядов с производителем. Однако фигурант дела, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-специмпортером "Прогресс". Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем.

Отношения Минобороны с тандемом "Прогресс"-"Alfa" начались почти сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В апреле 2022 года Министерство обороны получило предложения от польской компании "Alfa", которая ранее не была известна как поставщик оружия, и законтрактовало ее более чем на 3 миллиарда гривен.

"Согласно ответу профильного департамента на запрос общественного антикоррупционного совета Минобороны, с начала полномасштабного вторжения эта компания заключила 12 соглашений, 5 из которых обжалуются в международных судах. Причиной этого стала дебиторская задолженность на 1,7 миллиарда", — говорится в сообщении.

Кроме того, через эту компанию закупались соответствующие снаряды и компанией "Прогресс". Впоследствии польская компания передумала выполнять свои контракты и разорвала соглашение, но продолжила поставлять "Прогрессу". По значительно более высокой цене.

"Да, 22 апреля 2022 года с "Alfa Sp zoo" МО заключило три договора на сумму около 3,3 миллиарда гривен (почти 64,4 миллиона евро). По каждому из них польская компания получила по 50% аванса. Речь шла о поставках нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет к "Граду".

В частности, 22 апреля подписан договор 403/1/22/136 на поставку боеприпасов калибра 122 мм с пониженным зарядом для гаубицы Д-30. По цене 759 евро", — написала журналистка.

В письме-предложении на министра Резникова и главкома Валерия Залужного компания выражала готовность поставить 10 тысяч боеприпасов с пониженным зарядом за 759 евро. И еще 10 тысяч с полным зарядом за 890 евро.

Такое же количество товара зафиксировано и первым приложением к договору. Это же количество соответствует общей сумме контракта в 16,4 млн евро. К маю 2022 года МО произвело 100% оплату по этому контракту.

Впрочем, контракт так и не был исполнен полностью. Дополнительным соглашением к контракту от 31.12.2022 года в него внесены изменения и компания оставила за собой обязанность поставить лишь 2048 боеприпасов с пониженным зарядом на 1,5 млн евро. Но при этом она должна вернуть 15 миллионов евро, которые так и не вернула.

В то же время 27 апреля Минобороны также заключило контракт с ГП "СЗТФ "Прогресс" на поставку 20 000 122 мм боеприпасов с полным зарядом. При этом цена за единицу составляла в первых 11 партиях (в общей сложности 16 928 единиц) в среднем 38 765,42 грн, то есть где-то 1000 евро. А в партиях, начиная с 12-й, цена за единицу уже составляет 57 997 грн. Это в 1,3 раза больше, чем цена первых поставок "Прогресса" и составляет где-то 1560 евро. И это в 1,7 раза больше, чем цена от "Alfa Sp z.o.o.".

"До конца этого года силами журналистов и ГАР МО этот тандем стал настолько токсичным, что МО уже отказалось от работы с ним", — отмечает журналистка.

Напомним, по информации "Украинской правды", по состоянию на 23 мая 2023 года журналисты нашли в судебном реестре по меньшей мере 30 исков Минобороны к 4 государственным предприятиям, занимающимся вооруженными закупками. Речь идет о "Спецтехноэкспорте" и "Укрспецэкспорте" – по 12 судебным делам, компании "Прогресс" – 4 делах.

Общая сумма исков по просроченным контрактам, числящимся в реестре, – 8,9 миллиарда гривен.

Так, например, в мае 2022-го только по одному контракту "Прогресс" получил от государства сразу 1,3 миллиарда гривен. Как удалось выяснить, речь идет о контракте на поставку 122-мм выстрелов в РСЗО "Град". И несмотря на то, что договор не был исполнен, позже этой же компании снова перечисляли деньги заранее. В целом у "Прогресса" через суд уже пытаются взыскать 2,6 миллиарда. Еще один иск, по данным УП, касается поставки в Украину подержанных американских военных автомобилей HMMWV ("Хамви"), которые должны поставляться по более чем 300 тысяч долларов за штуку", — пишет издание.

"Прогресс" известен тем, что у одного из его руководителей Александра Миронюка во время обыска по делу о поставке бронежилетов в диване нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

22 декабря стало известно о раскрытии попытки хищения должностным лицом Минобороны 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов через "Прогресс". В ходе этой сделки на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн. В Минобороны сообщили, что руководство предприятия "Прогресс" и начальник управления, который и подписывал соглашение от имени Министерства обороны, было немедленно отстранено от исполнения обязанностей. Главный фигурант расследования задержан. В служебных помещениях предприятия и Главного управления прошли обыски.

"Все работники министерства, которые были вовлечены в этот контракт, пройдут тест на полиграфе. Специалисты Министерства обороны работают над тем, чтобы вернуть средства государству как можно быстрее", — заверили в Минобороны.