Роскошная жизнь семьи Гринкевичей вместо качественной формы для ВСУ: на что бизнесмен растратил деньги Минобороны

Львовский бизнесмен решил заработать на сотрудничестве с Министерством обороны Украины и озолотил свою семью

Печерский районный суд Киева своим решением 30 декабря 2023 года заключил под стражу Игоря Гринкевича с возможностью выйти под залог почти в 430 млн грн. Львовский бизнесмен попался на попытке дать взятку руководителю следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) в размере $500 тыс., чтобы тот снял арест с имущества компаний предпринимателя.

Фирмы Гринкевичей были поставщиками одежды и продуктов для Министерства обороны Украины, но контракты выполнялись не вовремя и не в полном объеме. Более того, указанные цены были явно завышены, а больше половины средств пошло "в карман" семье предпринимателей, сообщает журналист Евгений Плинский.

Откуда у Гринкевичей столько денег

Компании семьи Гринкевичей выиграли тендеры Минобороны на общую сумму 3,2 млрд гривен. Из них около 1,5 млрд — это контракты на поставку одежды для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Примечательно, что 23 тендера на поставку одежды выиграли строительные фирмы семьи. Причем "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ", "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" и "Строительная компания СИТИГРАД" только в первые два месяца 2023 года получили на свои счета свыше миллиарда гривен.

Журналист утверждает, что вещи для армии закупались в Турции. В контрактах была указана завышенная стоимость. 40% от полученных средств от Министерства обороны тратились на закупки одежды, а остальные 60% якобы Гринкевич тратил на свои нужды. Точнее, на роскошную жизнь своей семьи. Причем одежда для армии оказалась не самой качественной.

По данным журналиста, Гринкевичи в 2023 году совершили несколько крупных покупок. Это были квартиры, дома и земельные участки для всех членов семьи. Не обидели также тещу Игоря Гринкевича, невесту сына Романа и мужа дочери Ольги.

Что купили в 2023 году Гринкевичи

Журналист Евгений Плинский перечислил имущество, которое купила семья в 2023 году после того, как заключила договоры с Минобороны Украины. Помимо дорогих украшений и роскошного отдыха, Гринкевичи вкладывались и в недвижимость. Причем почти все обзавелись новыми объектами.

Супруга Игоря Гринкевича Светлана, бывшая владелица ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", в марте приобрела мотельный комплекс "Катерина". Стоимость объекта не разглашается, но известно, что он находится на весьма выгодной локации (500 м от стадиона "Арена-Львов"). В середине мая 2023 года Светлана Гринкевич купила две квартиры в столице площадью 51,6 кв. м. и 123,6 кв. м. Они находятся на улице Драгомирова. По данным журналиста, они могли стоить до 35 млн грн. Еще Светлана осенью купила земельный участок площадью 1,7 га во Львовской области.

Сын львовского бизнесмена, 28-летний Роман Гринкевич является директором ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ", Благотворительного фонда "ХОУП.ЮА" и владельцем ООО "Электроагротехники". В мае 2023 года всего за один день он купил в поселке городского типа (пгт) Козин (Киевская область) 4 земельных участка и большой дом площадью в 289 кв. м. Причем стоимость последнего 25 млн грн, при том, что рыночная будет вдвое больше, отметил Плинский.

Не обидел Игорь Гринкевич и свою тещу, Ирину Федак. В 2023 году у нее появился земельный участок площадью 2 га в Киевской области, три земельных участка во Львовской и квартира в городе Льва площадью 127,7 кв. м.

Украинский футболист Марьян Швед, муж Ольги Гринкевич, в 2023 году стал владельцем квартиры во Львове. Площадь объекта, по данным Плинского, составила 161 кв. м., а стоимость — 8 млн грн.

Интересно, что о крупных покупках Ольги Гринкевич, дочери задержанного бизнесмена, нет информации. Хотя она уже успела оскандалиться из-за роскошного отдыха за границей и поездки в золотом вагоне "Укрзализныци".

Будущая жена Романа Гринкевич Соня Морозюк также в 2023 году стала богаче. Она купила PORSCHE CAYENNE 2015 г. в. и коммерческое помещение в столице площадью в 122 кв. м. Стоимость последнего оценивают в 4,6 млн грн. Роман Гринкевич также дарил своей тогда еще просто невесте дорогие украшения и огромные букеты, чем Соня хвасталась перед своими подписчиками. Он также проспонсировал рекламу выставки под названием "Мазня". Но ее недавно закрыли, сославшись на негативную бурную реакцию общества.

Журналист Плинский утверждает, что это еще не полный перечень приобретений семьи Гринкевичей после того, как они начали сотрудничество с Минобороны. Всего за год, по его словам, их компаниям удалось вывести более 1 млрд грн. Пока продолжается расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев возмутила роскошная жизнь Гринкевичей, которых обвиняют в невыполнении условий контрактов Минобороны. Пока их компании задерживали поставки одежды для ВСУ, они хвастались элитным отдыхом, дорогими украшениями и не только.