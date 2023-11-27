Гудименко вимагає реакції СБУ стосовно нардепки Безуглої за розголошення держтаємниці

Військовий говорить, що подібні висловлювання політиків неприпустимі в країні, що воює

Юрій Гудименко звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати справу заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої на предмет розголошення державної таємниці. Напередодні народна депутатка звинуватила Головнокомандувача Валерія Залужного у відсутності планів на рік та закликала вище військове командування ЗСУ піти у відставку.

Про це голова Українського об’єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко повідомив на своїй Facebook сторінці.

"Якщо Марʼяна Безугла знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального Кодексу ("Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, подібні висловлювання політиків неприпустимі в країні, що воює, і можуть призвести до конфлікту між ветеранами і державою.

"Якщо Безугла не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ст. 259 Кримінального Кодексу ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян"). Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин. Нам терміново необхідна стаття в Кримінальному Кодексі про злочинний довбо**зм в особливо великих розмірах", — підкреслив Юрій Гудименко.