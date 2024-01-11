Безпілотники наробили галасу в Росії: вибухи заважали спати мешканцям декількох областей

Ніч для росіян видалася тривожною

У ніч на четвер, 11 січня, в Росії не тільки сталося дві великі пожежі, але жителям цієї агресивної країни дошкуляли безпілотники. У місті Калуга стався вибух та є пошкодження, а мешканцям Ростовської області заважали спати "вибухи у небі".

Як повідомили росЗМІ, за даними міноборони Росії, силами ворожої ППО за ніч було перехоплено три дрони. Це сталося над територіями Ростовської, Тульської та Калузької областей.

У Калузі рано-вранці безпілотник вибухнув над насосною станцією. Внаслідок вибуху зазнала пошкоджень технічна споруда. Про це повідомив голова регіону Владислав Шапша.

"Сьогодні вранці на околиці м. Калуга, над технічною спорудою насосної станції, стався вибух БПЛА. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень. Займань і постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Крім того, неспокійно було й у Ростовській області. Жителі Каменськ-Шахтинського повідомили про гучні вибухи у небі над містом. Попередньо працювала ППО, пише Telegram-канал Astra. У місцевих пабликах пишуть щонайменше про три вибухи, перший із яких пролунав приблизно о 0:30. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що над територією Кам’янського району Ростовської області було збито два БПЛА літакового типу. За його словами, внаслідок падіння уламків постраждалих немає, а наслідки на землі уточнюються.

Крім того, БПЛА атакував і Воронезьку область. За даними губернатора Олександра Гусєва, в ніч на 11 січня дрон пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів Воронезької області. Він стверджує, що ніхто не постраждав та немає загоряння. Проте, на місці працюють усі оперативні служби.

Тим часом росіяни продовжують замерзати у своїх будинках без опалення. Зокрема, страждають жителі Владивостока.