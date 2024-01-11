Блогер, публіцист та військовий експерт Кирило Данильченко відреагував на російські новини про мороз

Все ось ці заголовки з РФ — став на смерть капітан флоту, тому що на дачі відключили світло; впала мережа Подольська, бо котел патронного заводу накрився; блогер збирає замерзаючим пілотам на аеродромі Бєлгорода на дрова, вони про різне.

І про те, як у РФ вистачить грошей на тривалу війну, якщо в неї розсипається опалення в десятці міст за десяток кілометрів від МКАД. ВПК — драйвер економіки, так, особливо в Подільську, де знищили котел патронного заводу перепадами електрики.

І про те, що зима, як завжди, настала раптово. Ну і головне, про те, що собі брешуть лише ідіоти.

Немає жодних армій та країн, на боці яких воює Дід Мороз. Вся морозостійкість НАТО – це 7 рівнів одягу, намети, хімічні грілки, зимові пайки (Meal cold weather) та генератори.

Лижні патрулі датчан та канадців, норвезькі єгері, гірські частини Бундесверу, які можуть у лижі, не народилися з бонусом – плюс 20 до холодостійкості.

В Альянсі немислима ситуація, щоб у мінус 15 вночі через відсутність дров у стаціонарному аеродромі, де є кімната відпочинку пілотів, їм збирали на дрова.

Тому що там будуть вугільні грілки, сольові грілки, буде генератор, буде термобілизна та додаткові пайки. Пайки, які, до речі, не замерзають, зігрівають і мають додаткові напої, щоб уникнути зневоднення на морозі.

На півдні в Бєлгородській області в Росії замерзають льотчики, а на дачі під Пітером замерз капітан. Дід Мороз завжди воює на боці РФ my ass.

І це еліта армії, збирає на дрова. А не еліта просто стріляються якщо отримають тяжке поранення — нещодавно геть було парне самогубство. Не хочуть годинами доходити у снігу під підбитим БТР.

Брехня собі завжди ознака ідіотизму. Винятків не буває.

Джерело: пост Данильченка у Facebook