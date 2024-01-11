Блогер, публицист и военный эксперт Кирилл Данильченко отреагировал на российские новости о морозе

Все вот эти заголовки из РФ — замерз насмерть капитан флота, потому что на даче отключили свет; рухнула сеть Подольска, ибо котел патронного завода накрылся; блогер собирает замерзающим пилотам на аэродроме Белгорода на дрова, они о разном.

И о том, как у РФ хватит вести денег на длительную войну, если у нее рассыпается отопление в десятке городов в десятке километров от МКАД. ВПК драйвер экономики, да, особенно в Подольске, где угробили котел патронного завода перепадами электричества.

И о том, что зима, как всегда, пришла внезапно. Ну и главное, о том, что себе врут только идиоты.

Нет никаких армий и стран, на стороне которых воюет Дед Мороз. Вся морозостойкость НАТО это 7 уровней одежды, палатки, химические грелки, зимние пайки (Meal cold weather) и генераторы.

Лыжные патрули датчан и канадцев, норвежские егеря, горные части Бундесвера, которые могут в лыжи, не родились с бонусом — плюс 20 к холодостойкости.

В Альянсе немыслима ситуация, чтобы в минус 15 ночью, из-за отсутствия дров в стационарном аэродроме, где есть комната отдыха пилотов, им собирали на дрова.

Потому, что там будут угольные грелки, солевые грелки, будет генератор, будет термобелье и дополнительные пайки. Пайки, которые, кстати, не замерзают, согревают и имеют дополнительные напитки, чтобы избежать обезвоживания на морозе.

На юге в Белгородской области у РФ замерзают летчики, а на даче под Питером замерз капитан. Дед Мороз всегда воюет на стороне РФ my ass.

И это элита армии, побирается на дрова. А не элита просто стреляются если получат тяжелое ранение — недавно вон было парное самоубийство. Не хотят часами доходить в снегу под подбитым БТР.

Ложь себе всегда признак идиотизма. Исключений не бывает.

Источник: пост Данильченко в Facebook