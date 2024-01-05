Мечтали, что замерзнут украинцы? Жители Подмосковья остались без отопления в аномальные морозы (фото, видео)

Их просят "как-то перезимовать"

Россия, которая наносит ракетные удары по энергосистеме Украины, сама не позаботилась о тепле для своих граждан. Так жителей российского Подмосковья, как и саму столицу РФ, настигла карма – температура воздуха в их квартирах падает ежедневно.

Аварийные службы, занимающиеся ремонтом батарей, вызванных перегрузкой системы, не справляются с масштабами беды. Об этом сообщают российские телеграмы-каналы.

В частности, заморозки в Подольске, Химках, Балашихе и Люберцах ударили по батареям в подъездах, они не выдержали перепадов температур и лопнули. Отсутствует у жителей Подольска не только отопление, но и иногда свет. Проблему решают тем, что запускают для россиян в центре города полевую кухню, где будут раздавать теплую кашу и горячий чай.

В Климовске (микрорайон Подольска) без отопления осталось около 20 тысяч человек: теперь в их квартирах всего 8–19 градусов тепла. Да еще и администрация, как пишут россияне, игнорирует их заявки.

В Подольске россияне даже устраивают пикеты, чтобы их скорее освободили из "ледяного плена".

Похожая ситуация в Химках: некоторые выживают без отопления с конца декабря. По словам жильцов дома на Ленинском проспекте, сантехник только измерил температуру батарей и ушел, а Мосэнерго просит ждать и говорит, что ремонтная бригада и так слишком много заявок.

Россияне жалуются, что температура в некоторых квартирах опустилась ниже десяти градусов тепла.

А вот в Солнечногорске граждане РФ мерзнут в своих домах с конца осени. Администрация объяснила им, что проблема возникла из-за ржавых труб и попросила "как-то пережить зиму". После сильных морозов отопление исчезло окончательно.

Ранее "Телеграф" писал, что россиянам пришлось выходить на субботники, чтобы убирать снег. В этом году ненастье, наверное, подготовило для них большие сюрпризы.