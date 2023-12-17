Те, что хотели "заморозить" Украину: рекордный снегопад выгнал москвичей на улицы с лопатами (видео)

С самого утра москвичи вышли на субботник

Россияне, которые еще недавно мечтали "заморозить Украину", сегодня сами вынуждены буквально ползать по льду и выходить на субботники, чтобы убирать снег. В этом году непогода, видимо, подготовила для них большие сюрпризы.

В паблике Mash пишут, что снегопад выгнал москвичей на улицу, чтобы те все вместе убирали снег во дворах. Вместе с тем было опубликовано соответствующее видео.

"В руках — лопаты, помогают трактора коммунальщиков. Мести приходится с самого утра, чтобы машины выехали, а люди ходили спокойно. Высота покрова 38 см — это рекорд для 17 декабря за всю историю метеонаблюдений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на смену циклону "Ваня" пришла оттепель и очередные осадки. Вскоре весь снег превратится в лужи, поскольку впереди плюсовая температура воздуха.

В другом паблике сообщают, что ночью дорожные службы в Подмосковье очистили обработали противогололедными материалами более восьми тысяч километров дорог.

К слову, ранее в сети появлялось видео, на котором также видны последствия непогоды. В Воронеже на прохожего с собакой на улице с крыши дома упал целый сугроб. После этого на некоторых припаркованных авто даже сработала сигнализация.

Сюда же стоит добавить и впечатляющее видео с недавним "каток", по которому в Ростове-на-Дону жители пытались добраться до школы и работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ноябрьский шторм привел к исчезновению целого аэродрома административного центра Олюторского района Камчатского края — села Тиличики.