Ті, що хотіли "заморозити" Україну: рекордний снігопад вигнав москвичів на вулиці з лопатами (відео)

Зранку москвичі вийшли на суботник

Росіяни, які ще недавно мріяли "заморозити Україну", сьогодні самі змушені буквально повзати по льоду і виходити на суботники, щоб прибирати сніг. Цього року негода, напевно, підготувала для них великі сюрпризи.

У паблику Mash пишуть, що снігопад вигнав москвичів на вулицю, щоб всі разом прибирали сніг у дворах. Водночас було опубліковано відповідне відео.

"У руках — лопати, допомагають трактори комунальників. Помста доводиться з самого ранку, щоб машини виїхали, а люди ходили спокійно. Висота покриву 38 см — це рекорд для 17 грудня за всю історію метеоспостережень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зміну циклону "Ваня" прийшла відлига та чергові опади. Незабаром весь сніг перетвориться на калюжі, оскільки попереду плюсова температура повітря.

В іншому пабліку повідомляють, що вночі дорожні служби у Підмосков’ї очистили обробили протиожеледними матеріалами понад вісім тисяч кілометрів доріг.

До речі, раніше в мережі з’являлося відео, на якому також видно наслідки негоди. У Воронежі на перехожого з собакою на вулиці з даху будинку впала ціла кучугура. Після цього на деяких припаркованих автомобілях навіть спрацювала сигналізація.

Сюди ж варто додати й вражаюче відео з нещодавньою "ковзанкою", на якій в Ростові-на-Дону жителі намагалися дістатися школи та роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що листопадовий шторм призвів до зникнення цілого аеродрому адміністративного центру Олюторського району Камчатського краю села Тиличики.