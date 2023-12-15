Карма за Каховку? В Росії два моря вийшли з берегів, люди готують човни (відео)

Селища на Камчатці йдуть під воду через сильний шторм

У Росії Берингове та Охотське моря вийшли з берегів. Вода підійшла до житлових будинків у північних селищах Камчатського краю. Під загрозою затоплення кілька населених пунктів місцеві жителі про всяк випадок уже почали готувати човни.

У регіоні спостерігаються сильні опади, штормовий вітер та погана видимість. Стихія накрила деякі дороги, паралізувавши рух автомобілів, про це повідомляють росЗМІ.

За даними місцевої влади, затопило Оссору, Карагінський район, Івашку та Вивенку, а також підмило косу в Октябрську. Через це можуть постраждати ще деякі поселення.

Перелив піщаних кіст та підтоплення очікуються на північно-східному узбережжі півострова — біля сіл Тімлат, Ільпірський, Апука та Корф.

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Очікується, що негода триватиме до ночі 16 грудня. Місцева влада при цьому стверджує, що ситуація під контролем та постраждалих немає. Не відомо про який контроль йдеться, але через сильний шторм у деяких селищах навіть зникла електроенергія.

У мережі також активно обговорюють подію, дехто натякнув, що події на Камчатці — карма за підрив Росією дамби Каховської ГЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії через шторм зник цілий аеродром. Через це злітно-посадкова смуга повністю пішла під воду, а через це літакове авіасполучення з цим населеним пунктом було повністю припинено.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії заливало. Після рясних злив "під водою" опинилися Сочі та інші населені пункти.