Поселки на Камчатке идут под воду из-за сильного шторма

В России Берингово и Охотское моря вышли из берегов. Вода подошла к жилым домам в северных селениях Камчатского края. Под угрозой затопления несколько населенных пунктов, местные жители на всякий случай уже начали готовить лодки.

В регионе наблюдаются сильные осадки, штормовой ветер и плохая видимость. Стихия накрыла некоторые дороги, парализовав движение автомобилей, об этом сообщают росСМИ.

По данным местных властей, затопило Оссору, Карагинский район, Ивашку и Вывенку, а также подмыло косу в Октябрьском. Из-за этого могут пострадать еще некоторые поселения.

Перелив песчаных кист и подтопления ожидаются на северо-восточном побережье полуострова — возле сел Тимлат, Ильпирский, Апука и Корф.

Ожидается, что непогода продлится до ночи 16 декабря. Местные власти при этом утверждают, что ситуация под контролем и пострадавших нет. Не известно о каком контроле говорится, но из-за сильного шторма в некоторых поселках даже пропало электричество.

В сети также активно обсуждают происшествие, некоторые намекнули, что события на Камчатке — карма за подрыв Россией дамбы Каховской ГЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что в России из-за шторма исчез целый аэродром. Из-за этого взлетно-посадочная полоса полностью ушла под воду, а из-за этого самолетное авиасообщение с данным населенным пунктом было полностью приостановлено.

Напомним, Краснодарский край россии заливало. После обильных ливней "под водой" оказались Сочи и другие населенные пункты.