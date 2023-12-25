Ремонтировать уже не будут? Россияне до сих пор не восстановили заграждения у Крымского моста (фото)

После шторма россияне смогли восстановить 60% боновых заграждений

Россияне до сих пор не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста после того, как они затонули. Разрушения произошли в результате шторма 26-27 ноября.

Об этом пишет мониторинговая группа "Крымского ветра". Там ссылаются на данные спутников.

Так, первый снимок — северная часть Керченского моста. Признаков восстановления боновых заграждений после шторма на снимках этого разрешения не видно.

Второй снимок — южная часть моста. Также боновых заграждений нет. Виден один уцелевший понтон (баржа).

Отмечается, что на радиолокационных снимках боновые заграждения тоже не просматриваются.

Ранее пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики не смогли полноценно восстановить Крымский мост после атак. Кроме того, в Черном море наблюдаются сильные шторм. Это затрудняет его эксплуатацию.

Гуменюк пояснила что, Крымский мост обычно используется для гражданских нужд. Иногда российские захватчики используют железнодорожный путь. Но это очень ограниченные перевозки.

Также сообщалось, что в Севастополе после шторма 26-27 ноября российские захватчики смогли восстановить 60% боновых заграждений.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Крыму сработало ПВО. В районе Крымского моста были слышны взрывы.