Ремонтувати вже не будуть? Росіяни досі не відновили загородження біля Кримського мосту (фото)

Після шторму росіяни змогли відновити 60% бонових загороджень

Росіяни досі не відновили бонові загородження біля Кримського мосту після того, як вони затонули. Руйнування сталися внаслідок шторму 26-27 листопада.

Про це пише моніторингова група "Кримського вітру". Там посилаються на дані супутників.

Так, перший знімок – північна частина Керченського мосту. Ознак відновлення бонових загорож після шторму на знімках цього дозволу не видно.

Другий знімок – південна частина мосту. Також бонових загорож немає. Видно один вцілілий понтон (баржа).

Зазначається, що на знімках радіолокацій бонові загородження теж не проглядаються.

Раніше речник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники не змогли повноцінно відновити Кримський міст після атак. Крім того, у Чорному морі спостерігаються сильні шторми. Це ускладнює його експлуатацію.

Гуменюк пояснила, що Кримський міст зазвичай використовується для цивільних потреб. Іноді російські загарбники використовують залізничну колію. Але це дуже обмежені перевезення.

Також повідомлялося, що у Севастополі після шторму 26-27 листопада російські загарбники змогли відновити 60% бонових загороджень.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Криму спрацювало ППО. У районі Кримського мосту було чути вибухи.