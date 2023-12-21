Кримський міст атаковано? У Керчі гримлять вибухи, що відомо (фото)

Над місцем вибухів піднімаються стовпи диму

У тимчасово окупованому Криму працює ППО. У районі Кримського мосту вже чули цілу низку вибухів.

Про це повідомляють російські пропагандисти та місцеві пабліки. Так, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", станом на 14:15 у Керчі чули вже близько 4 вибухів. Зазначається, що їхні звуки були досить сильними.

В цей же час російський паблік Shot пише, що російська ППО "відпрацювало по цілям" у районі Кримського мосту. Рух на об’єкті було перекрито.

Згодом "Кримський вітер" опублікував фото, як стверджується, з місця подій. Повідомляється, що після вибухів у районі Індустріального шосе у небо піднявся стовп чорного диму.

Також дим був помічений у районі склотарного заводу у Керчі.

Офіційна псевдовлада Криму поки що інформацію ніяк не коментує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні, 21 грудня, у Донецьку після серії вибухів спалахнув корпус університету. За даними журналістів, полум’я охопило корпус навчального закладу, де знаходиться військова кафедра, а також раніше розміщувалися бойовики підрозділу "Спарта",