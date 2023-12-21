У Донецьку після вибухів почалася велика пожежа: над містом стоїть чорний дим (відео)

З’явилися перші подробиці події

У центрі тимчасово окупованого Донецька спалахнула велика пожежа. Над містом піднімаються чорні стовпи диму.

Відповідні відео у четвер, 21 грудня, з’явилися у соціальних мережах. Очевидці кажуть, що спалах відбувся у будівлі Донецького національного технічного університету.

На кадрах видно, що вогонь охопив один із корпусів будівлі. Користувачі мережі кажуть, що це недобудована бібліотека. При цьому повідомляється, що перед початком появи великого загоряння у місті чули вибухи.

У свою чергу український журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі написав, що в корпусі, який спалахнув, раніше знаходилася військова кафедра.

"У третьому корпусі ДонНТУ, який горить і вибухає, раніше знаходилася військова кафедра. Останнім часом у її приміщеннях була рембаза бандформування "Спарта", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що це не перший такий інцидент у Донецьку за 21 грудня. Ще вранці у місті було чути вибухи, а потім над місцем прильоту почали підніматися у небо чорні стовпи диму.