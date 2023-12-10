Частина Донецької області знеструмлена: що сталося і коли повернуть світло

Проблему виявили на Слов’янській ТЕС

Ряд населених пунктів на півночі Донецької області залишилися без світла. Над проблемою вже працюють спеціалісти.

Про це повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз. За його словами, причиною для цього стало спрацювання захисту на Слов’янській тепловій електростанції.

"Спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС. Через що знеструмлено електромережі 110кВ та 330 кВ. Без електропостачання населенні пункти північної частини області", — пише він.

Наголошується, що наразі фахівці ДТЕК спільно з Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту. Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено, або заживлено за іншою схемою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вже створено графіки відключень світла, але застосовувати їх поки що не планують. Водночас в "Укренерго" б’ють на сполох — енергосистема важко справляється з обсягами споживання електроенергії. В енергосистемі не вистачає електроенергії, що виробляється, і утворився дефіцит.