Часть Донецкой области обесточена: что произошло и когда вернут свет

Проблему обнаружили на Славянской ТЭС

Ряд населенных пунктов на севере Донецкой области остался без света. Над проблемой уже работают специалисты.

Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз. По его словам, причиной этому послужило срабатывания защиты на Славянской тепловой электростанции.

"Сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС. Из-за чего обесточены электросети 110кВ и 330кВ. Без электроснабжения населённые пункты северной части области", — пишет он.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты ДТЭК совместно со Славянской ТЭС выясняют причины срабатывания автоматики защиты. После определения причин, работа сети будет восстановлена ​​или заживлена ​​по другой схеме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине уже созданы графики отключений света, но применять его пока что не планируют. Вместе с тем в "Укрэнерго" бьют тревогу — энергосистема с трудом справляется с объемами потребления электроэнергии. В энергосистеме не хватает производимой электроэнергии и образовался дефицит.