"Те петарду запустили": у Макіївці після прильоту палає нафтобаза окупантів (відео)

За тиждень це вже третій подібний випадок в окупованих Луганській та Донецькій областях

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунав вибух. Місцеві повідомляють, що є влучання по нафтобазі "Артеміда".

На місці прильоту пожежа, фото та відео якої публікують у мережі. Про постраждалих інформації немає.

Вибух та подальша пожежа сталися у Макіївці у суботу, 9 грудня, близько 14:30. Місцеві стверджують, що горить нафтобаза "Артеміда" на вулиці Антропова, 14. Стовп вогню видно у різних районах міста.

Повідомляється, що за тиждень це вже третя велика пожежа на об’єкті ПММ. До цього постраждали об’єкти ПММ у Луганську та Донецьку. Також місцеві пабліки після удару по місту публікують уламки, але незрозуміло від чого.

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