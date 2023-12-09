"То петарду запустили": в Макеевке после прилета пылает нефтебаза оккупантов (видео)

За неделю это уже третий подобный случай в оккупированных Луганской и Донецкой областях

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области прозвучал взрыв. Местные сообщают, что есть попадание по нефтебазе "Артемида".

На месте прилета пожар, фото и видео которого публикуют в сети. О пострадавших информации нет.

Взрыв и последующий пожар произошли в Макеевке в субботу, 9 декабря, около 14:30. Местные утверждают, что горит нефтебаза "Артемида" по улице Антропова, 14. Столб огня виден в разных районах города.

Сообщается, что за неделю это уже третий крупный пожар на объекте ГСМ. До этого пострадали объекты ГСМ в Луганске и Донецке. Также местные паблики после удара по городу публикуют осколки, но непонятно от чего.

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