Крымский мост атакован? В Керчи гремят взрывы, что известно (фото)

Над местом взрывов поднимаются столбы дыма

Во временно оккупированном Крыму работает ПВО. В районе Крымского моста уже слышали целую серию взрывов.

Об этом сообщают российские пропагандисты и местные паблики. Так, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", по состоянию на 14:15 в Керчи слышали уже около 4 взрывов. Отмечается, что их звуки были достаточно мощными.

В это же время российский паблик Shot пишет, что российская ПВО "отработало по целям" в районе Крымского моста. Движение на самом объекте было перекрыто.

Позже "Крымский ветер" опубликовал фото, как утверждается, с места событий. Сообщается, что после взрывов в районе Индустриального шоссе в небо поднялся столб черного дыма.

Также дым был замечен в районе стеклотарного завода в Керчи.

Официальные псевдовласти Крыма пока информацию никак не комментируют.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 21 декабря, в Донецке после серии взрывов загорелся корпус университета. По данным журналистов, пламя охватило корпус учебного заведения, где находится военная кафедра, а также раньше размещались боевики подразделения "Спарта",