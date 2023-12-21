В Донецке после взрывов начался крупный пожар: над городом стоит черный дым (видео)

Появились первые подробности происшествия

В центре временно оккупированного Донецка разгорелся крупный пожар. Над городом поднимаются черные столбы дыма.

Соответствующие видео в четверг, 21 декабря, появились в социальных сетях. Очевидцы говорят, что возгорание произошло в здании Донецкого национального технического университета.

На кадрах видно, что огонь охватил один из корпусов здания. Пользователи сети говорят, что это недостроенная библиотека. При этом сообщается, что перед началом появления крупного возгорания, в городе слышали взрывы.

В свою очередь украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале написал, что в корпусе, который загорелся, ранее находилась военная кафедра.

"В третьем корпусе ДонНТУ, который горит и взрывается, ранее находилась военная кафедра. В последнее время в ее помещениях располагалась рембаза бандформирования "Спарта", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что это не первый такой инцидент в Донецке за 21 декабря. Еще утром в городе были слышны взрывы, а затем над местом прилета начали подниматься в небо черные столбы дыма.