В Москве пылает подстанция: россияне сидят без света, тепла и воды в 25-градусный мороз (фото, видео)

На месте возгорания работают сотрудники МЧС

Россия, которая так старательно пытается "заморозить" Украину зимой, сама страдает от жуткого холода. В столице страны-агрессора сразу три района остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз.

По предварительной информации, ЧП связано с пожаром на подстанции. Об этом в четверг, 4 января, пишет Telegram-канал SHOT.

"Сегодня утром произошёл пожар на подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. После этого жители ближайших районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное начали писать об отключении электричества, отопления и воды. На улице сейчас 25 градусов мороза. На месте возгорания работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным паблика Mash, Температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для Москвы морозы. При этом как долго жители столицы будут сидеть в холоде — неизвестно.

В паблике Baza пишут, что в целом без света остались более 20 многоэтажных домов в нескольких районах Москвы.

В комментариях под соответствующими постами россияне пожаловались на холод. При этом они предположили, что очередной пожар в стране-агрессоре это не случайность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине декабря россиянам пришлось выходить на улицы и самостоятельно убирать снег лопатами. Мести жителям столицы приходилось с самого утра, чтобы машины могли выехать.