У Москві палає підстанція: росіяни сидять без світла, тепла та води у 25-градусний мороз (фото, відео)

На місці займання працюють співробітники МНС

Росія, яка так старанно намагається "заморозити" Україну взимку, сама страждає від моторошного холоду. У столиці країни-агресора одразу три райони залишилися без електрики та опалення у 25-градусний мороз.

За попередньою інформацією, НП пов’язано із пожежею на підстанції. Про це у четвер, 4 січня, пише Telegram-канал SHOT.

"Сьогодні вранці сталася пожежа на підстанції на Високовольтному проїзді в Москві. Після цього жителі найближчих районів Бібірево, Алтуф’єво та Відрадне почали писати про відключення електрики, опалення та води. На вулиці зараз 25 градусів морозу. На місці загоряння працюють співробітники МНС", — йдеться у повідомленні.

За даними пабліка Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для Москви морози. При цьому, як довго жителі столиці сидітимуть у холоді — невідомо.

У пабліку Baza пишуть, що загалом без світла залишилося понад 20 багатоповерхових будинків у кількох районах Москви.

У коментарях під відповідними постами росіяни нарікали на холод. При цьому вони висловили припущення, що чергова пожежа в країні-агресорі це не випадковість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині грудня росіянам довелося виходити на вулиці та самостійно прибирати сніг лопатами. Помсти жителям столиці доводилося з самого ранку, щоби машини могли виїхати.