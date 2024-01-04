У Москві палає підстанція: росіяни сидять без світла, тепла та води у 25-градусний мороз (фото, відео)
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На місці займання працюють співробітники МНС
Росія, яка так старанно намагається "заморозити" Україну взимку, сама страждає від моторошного холоду. У столиці країни-агресора одразу три райони залишилися без електрики та опалення у 25-градусний мороз.
За попередньою інформацією, НП пов’язано із пожежею на підстанції. Про це у четвер, 4 січня, пише Telegram-канал SHOT.
"Сьогодні вранці сталася пожежа на підстанції на Високовольтному проїзді в Москві. Після цього жителі найближчих районів Бібірево, Алтуф’єво та Відрадне почали писати про відключення електрики, опалення та води. На вулиці зараз 25 градусів морозу. На місці загоряння працюють співробітники МНС", — йдеться у повідомленні.
За даними пабліка Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для Москви морози. При цьому, як довго жителі столиці сидітимуть у холоді — невідомо.
У пабліку Baza пишуть, що загалом без світла залишилося понад 20 багатоповерхових будинків у кількох районах Москви.
У коментарях під відповідними постами росіяни нарікали на холод. При цьому вони висловили припущення, що чергова пожежа в країні-агресорі це не випадковість.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині грудня росіянам довелося виходити на вулиці та самостійно прибирати сніг лопатами. Помсти жителям столиці доводилося з самого ранку, щоби машини могли виїхати.