Мріяли, що замерзнуть українці? Жителі Підмосковʼя залишились без опалення в аномальні морози (фото, відео)

Їх просять "якось перезимувати"

Росія, яка завдає ракетних ударів по енергосистемі України, сама не подбала про тепло для своїх громадян. Так мешканців російського Підмосков'я, як і саму столицю РФ, настигла карма — температура повітря у їхніх квартирах падає щоденно.

Аварійні служби, які займаються ремонтом батарей, спричинених перевантаженням системи, не можуть впоратись з масштабами біди. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема, заморозки у Подольську, Хімках, Балашихі та Люберцях вдарили по батареях у під'їздах, вони не витримали перепадів температур та луснули. Відсутнє у жителів Подольська не лише опалення, а й подекуди — світло. Проблему вирішують тим, що запускають для росіян у центрі міста польову кухню, де їм роздаватимуть теплу кашу та гарячий чай.

У Климовську (мікрорайон Подольська) без опалення залишилося майже 20 тисяч людей: тепер у їхніх квартирах лише 8–19 градусів тепла. Та ще й адміністрація, як пишуть росіяни, ігнорує їхні заявки.

У Подольську росіяни навіть влаштовують пікети, аби їх скоріше звільнили з "крижаного полону".

Схожа ситуація в Хімках: дехто виживає без опалення з кінця грудня. За словами мешканців будинку на Ленінському проспекті, сантехнік лише виміряв температуру батарей та пішов, а Мосенерго просить чекати й каже, що ремонтна бригада має й так надто багато заявок.

Росіяни скаржаться, що температура в деяких квартирах опустилася нижче десяти градусів тепла.

А от у Сонячногірську громадяни РФ мерзнуть у своїх будинках з кінця осені. Адміністрація пояснила їм, що проблема виникла через іржаві труби, і попросила "якось пережити зиму". Після сильних морозів опалення зникло остаточно.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянам довелось виходити на суботники, щоб прибирати сніг. Цього року негода, напевно, підготувала для них великі сюрпризи.